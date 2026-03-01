El Rey llega a la cena oficial del MWC 2026

Foto de familia con los participantes en la cena - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha llegado este domingo sobre las 19.30 al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona para presidir la cena inaugural del Mobile World Congress (MWC), donde le han recibido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, así como los ministros Óscar López y Jordi Hereu.

Al entrar le han recibido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, mientras que el presidente del Parlament, Josep Rull, ha esperado en el interior del recinto y no ha participado en el saludo oficial.

El Rey también ha saludado el presidente del consejo de GSMA, Gopal Vittal; el vicepresidente de GSMA, Ralph Mupita, y el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat.

Además, ha saludado al presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet; el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu; el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, y el ceo de MWCapital Barcelona, Francesc Fajula, entre otros.

Durante la cena el Rey presidirá la mesa principal y estará acompañado de Sánchez, Illa, Rull, López, Hereu, Prieto y Collboni, entre otros.