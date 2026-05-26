Richard Ford reflexiona sobre la literatura en un ensayo: "Cada novela me vacía de lo que sé"

El escritor Richard Ford durante la sesión gráfica y posterior presentación a los medios de comunicación, en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, a 26 de mayo de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor estadounidense Richard Ford ha publicado en castellano el ensayo 'En palabras sencillas' (Feltrinelli), en el que hace una reflexión sobre el proceso de escritura y la dimensión política de la literatura, y ha asegurado: "Cada novela me vacía de lo que sé".

En una rueda de prensa en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), donde esta tarde ofrece una conferencia, ha asegurado que con cada novela tiene que reinventar su estilo e introducir nuevos matices y voces, aunque sea de la serie protagonizada por Frank Bascombe, y ha dicho que se ha dado cuenta que con cada libro "tenía que incluir todo lo que sabía hacer y pensaba, absolutamente todo".

Ha dicho que existen escritores más preocupados por acabar las novelas y que "no piensan en todo aquello que es clave, que hace que el libro sea más rico, más pleno y por tanto mejor. Es un trabajo capital poner todo lo que se sabe en un libro; es más fácil poner la mitad".

Ford (Jackson, 1944) ha asegurado que, desde que era joven en el estado de Mississipi, él quería ser un gran escritor y no solo un buen escritor, aspirando a escribir una obra maestra: "Prefiero escribir con la ambición de que sea una obra maestra que plantearme un libro mediocre de entrada".

DIMENSIÓN POLÍTICA

En el ensayo, que abre la colección Feltrinelli Lectures en la que autores abordarán temas contemporáneos, Ford trata la dimensión política de su obra, una intención que le ha hecho ver sus lectores, ya que él en un principio no se veía como un escritor del realismo social.

Ha asegurado que "de alguna manera la mayoría de las novelas tienen una dimensión política", ya que la política flota a través de la vida cotidiana, y que si bien en un principio no pensaba en esa intención de su obra con el paso del tiempo lo ha aceptado.

Ford ha asegurado que, vistas con el paso del tiempo, sus novelas "no son mejores ni peores" con esta perspectiva política previamente no reconocida y que le han hecho ver sus lectores.

"La literatura es aquel medio que nos acompaña durante la vida emocional y nos permite asumir una nueva conciencia sobre la realidad", ha definido el autor de 'Canadá' y la serie protagonizada por Frank Bascombe.

Preguntado por el papel de los intelectuales en el actual contexto de Estados Unidos, ha afirmado que es un tema espinoso y que la generación que es 40 años más joven que él deberá resolver, y ha asegurado que "Trump tiene miedo de la vida intelectual y es necesario luchar contra esto".

Ha asegurado que la literatura no consiste en dar respuestas sino en hacer las preguntas adecuadas: "Las preguntas que puedes hacer son peligrosas para el conservadurismo porque las respuestas pueden ser peligrosas".

NOVELA BREVE EN PREPARACIÓN

El escritor ha asegurado que está tomando notas para una novela breve, tras la eutanasia de un amigo, y que será una novela cómica académica, corta, de un máximo de 180 páginas que llevará por título provisional 'Never better' y que abordará esa cuestión y que espera publicarla "si llega a vivir lo suficiente".

Preguntado por si será una novela política ahora que ha redescubierto esa perspectiva en su obra, ha asegurado que él no se considera un pensador político, pero sí "un buen observador de lo que hace la gente" por lo que la dimensión política estará presente, aunque ha precisado que todavía no la ha escrito y está tomando notas de personajes y situaciones en su cuaderno que lleva a todos lados.

Ante la pregunta de si cree que la lectura puede ser una experiencia religiosa, ha dicho que no, que como mucho puede ser un sustituto, y que cuando alguien le dice que ha tenido una experiencia de ese tipo "mira dónde" tiene la cartera.

La editora de Anagrama, Silvia Sesé, ha dicho que las Feltrinelli Lectures serán una serie anual de conferencias y publicaciones entre Barcelona y Milán, y ha sostenido que la literatura es una "herramienta privilegiada para comprender la realidad".