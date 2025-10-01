Robles lamenta que la industria europea de defensa "no tiene capacidad" de absorber el 5% del PIB

La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante un diálogo, en el Cercle d'Economia, a 1 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Durante el diálogo Robles ha explicado cuáles son las prioridades y retos de la política de defensa - David Zorrakino - Europa Press

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha lamentado este miércoles que "la industria europea de defensa no tiene capacidad de absorber" un gasto equivalente al 5% del PIB europeo, el límite que pide la OTAN.

"Tuviera los miles de millones que tuviera, y luego me voy a referir someramente a España, la industria europea no tiene capacidad de absorber ese gasto", ha dicho en un acto en el Cercle d'Economia al que han asistido los consellers de la Generalitat Albert Dalmau (Presidencia) y Miquel Sàmper (Empresa y Trabajo).

Robles ha afirmado que a la industria europea de defensa "le falta mucho" para alcanzar el nivel de su homóloga estadounidense, y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que esta inversión se haga en empresas del país.

Ha detallado que este año Europa invertirá 381 billones de euros en defensa, el equivalente al 2,1% del PIB, y que no todos los países tienen el potencial de Alemania, Francia, Italia o Polonia.

Ha explicado que España no está en este grupo, por su posición geográfica --lejos de Rusia-- y por el recuerdo de la Guerra Civil y la dictadura franquista: "Parecía que invertir en defensa era armamentismo".

La ministra ha recordado que en 2018 el gasto en defensa era del 0,9% del PIB y que este año se alcanzará el 2%: "Cuando llegué al Ministerio no había ni munición ni fragatas ni submarinos ni carros de combate".

Ha subrayado que, en todo caso, los países del centro y el norte de Europa reclaman solidaridad a los del sur, ya que, por la cercanía con Rusia, su sensación es muy diferente.

INVERSIÓN EN DEFENSA

Robles ha explicado que la inversión en defensa en España no puede ser en detrimento del gasto social y que debe ir destinada a la industria española y a la creación de empleo, y que la industria del sector debe ser "tractora en tecnología, innovación y ciberseguridad".

Ha añadido que debe haber empresas del sector de la defensa en todas las comunidades autónomas y ha considerado que es "una oportunidad para crecer".

Ha defendido impulsar las políticas de defensa que ha definido como fundamentales, ya que "como decían los romanos, 'Si vis pacem, para bellum'" ('Si quieres paz, prepárate para la guerra', en latín), y que es necesario centrarse en sectores como el espacial o la ciberseguridad.

UCRANIA

Preguntada por el público sobre la situación de la guerra en Ucrania, Robles ha respondido que el presidente ruso, Vladímir Putin, "no tiene prisa".

En cambio, "Ucrania es un país que necesita acabar la guerra" y tiene una opinión pública que está muy cansada, y la ministra ha mostrado su decepción con Trump por su incapacidad de poner fin a la guerra, dice.

También ha explicado que las conversaciones de paz dependen de los territorios que Rusia ha ocupado, y que Ucrania "quiere garantías", que pueden pasar por vincularse con la UE pero no con la OTAN.