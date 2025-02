Rodríguez (PP) defiende que Mossos, CNP y GC "compartan" la seguridad como en puertos y aeropuertos

Afirma que el Ejecutivo de Illa es un "gobierno de anuncios" y no uno de acción

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha defendido este lunes que los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional (CNP) y Guardia Civil (GC) "compartan" aspectos de seguridad ciudadana así como está previsto para puertos y aeropuertos.

"Si decimos que colaboren en el control de puertos y aeropuertos, también estaría bien que compartieran trabajo en aspectos de seguridad ciudadana", ha apuntado Rodríguez en rueda de prensa en la sede del partido.

Lo ha dicho al preguntársele por las palabras de la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, sobre la posibilidad de que los Mossos asuman el control de puertos y aeropuertos a partir de este septiembre, en el marco de un control "compartido".

"Tendrá que verse cómo se materializa esto. En Catalunya, no sobra ningún cuerpo policial, lo que hace falta es que todos los cuerpos policiales colaboren", ha remarcado el dirigente popular.

Sin embargo, Rodríguez ha asegurado que es un problema que aquellos que quieren que los Mossos compartan labores con la Policía Nacional y la Guardia sean "los mismos" que no quieren que ambos cuerpos estatales formen parte del Sistema d'Emergències de Catalunya, el 112.

Asimismo, ha valorado que la plantilla de la policía catalana actualmente atraviesa complicaciones y, a su juicio, "nada hace pensar que las dificultades queden superadas de aquí al mes de septiembre".

PROTESTA DE POLICÍAS

En esta línea, ha confirmado que los populares, con el líder del partido catalán, Alejandro Fernández, al frente, asistirán a la protesta de este martes convocada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en contra del traspaso de competencias.

"Creemos que es posible, ha sido posible y debe seguir siendo posible que en Catalunya convivan los tres cuerpos policiales: Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil", ha añadido.

UN GOBIERNO "DE ANUNCIOS"

Tras el anuncio de este domingo del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de un paquete de medidas para la simplificación de trámites administrativos del sector agrario, Rodríguez ha lamentado que el Ejecutivo actual es un gobierno que "cada semana anuncia cosas nuevas, pero a la práctica no hace nada".

"Es un gobierno de anuncios, no es un gobierno de acción", ha reprochado, a la vez que ha señalado que se trata de un Govern que no tiene presupuestos pero, textualmente, anuncia movilizaciones de recursos millonarios para iniciativas que al final no lleva a cabo.

En este sentido, ha aludido a las movilizaciones del sector agrícola previstas para este lunes, que han quedado desconvocadas tras el anuncio de Illa, y las ha descrito como un ejemplo "muy evidente" de ello.

REFUERZO EN JUZGADOS

Rodríguez ha aludido a las cuatro nuevas plazas de refuerzo en los juzgados penales de Barcelona que permitirán celebrar más de 2.000 juicios rápidos cada año, y ha criticado que estas plazas individuales no implican "el mismo personal" que podrían hacer cuatro juzgados.

Por ello, ha anunciado que los populares prepararán alguna "actuación más contundente" que preguntas parlamentarias para expresar al respecto su preocupación tanto en el Parlament como en el Congreso de los Diputados como proposiciones no de ley u otras iniciativas.