Romero afirma que apoyar a Junts es "apoyar a PP y Vox" si dicen que no investirán a Sánchez

La consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya, Alicia Romero, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Alícia Romero, ha asegurado que si Junts cumple su promesa de no investir a Pedro Sánchez tras las elecciones del 29 de noviembre, "apoyarles es apoyar a PP y Vox", en una entrevista en La 2 recogida por Europa Press este viernes.

Romero ha respondido de esta forma a las declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, en las que aseguraba que su partido no volvería a dar su voto a Sánchez, y ha dicho que "esto debe ser que confiaría en PP y Vox".

Sin embargo, ha recordado que, en 2023, la actual portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, dijo lo mismo y, finalmente, el partido dio su apoyo a Sánchez.

"Nogueras no será presidenta del Gobierno. Por tanto, deben decir a quién harán presidente. La gente debe saberlo. Y si no, que no voten a Junts, que voten a alguien que pueda ser presidente del Gobierno", ha dicho.

Por otro lado, Romero ha asegurado que si el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, es presidente del Gobierno, no prevé que siga negociando temas como la condonación del fondo de liquidez autonómica (FLA), la nueva financiación autonómica o el traspaso de Rodalies.

VIVIENDA

Preguntada por el caso Mari Carmen, Romero ha lamentado que, a su parecer, "PP y Vox se han deshumanizado mucho" y que no hayan empatizado con su situación y fallecimiento.

Ha dicho que el malestar por la vivienda lleva tiempo en la sociedad, y que el desahucio de Mari Carmen fue "la gota que colmó el vaso".

Ha recordado que "la mayoría de competencias en vivienda las tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos", y ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado nueva regulación y ha subrayado la necesidad de construir nueva vivienda.

"Seguro que es necesario hacer autocrítica. Seguro que no se ha hecho todo bien. Pero el Gobierno ha puesto el foco en la vivienda, ha tomado decisiones y ha impulsado medidas", ha añadido.