Romero dice que le "cuesta pensar que Catalunya renunciará" al nuevo modelo de financiación

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero. - PARLAMENT

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha asegurado que le "cuesta pensar que Catalunya renunciará" al nuevo modelo de financiación, que significaría , ha dicho, renunciar a 4.700 millones de euros más.

Lo ha dicho este miércoles en su comparecencia en la Comisión de Economía del Parlament para explicar la propuesta de nueva financiación autonómica, en la que ha añadido que "es buena" y que estos recursos son buenos para Catalunya.

Romero ha admitido que los nuevos recursos "seguro que no son suficientes, pero son muy relevantes" y los ha puesto en valor ante los retos que ha dicho que Catalunya tiene delante.

"Deberíamos ser capaces de hacer lo que decían los agentes económicos y trabajar juntos para que este modelo se apruebe con el pragmatismo, pero también con voluntad de mejorarlo", ha dicho.

Por otro lado, Romero ha afeado el 'dumping' fiscal que ha asegurado que practican algunas comunidades autónomas y ha subrayado que es "absolutamente injusto" que haya comunidades autónomas que hagan un esfuerzo fiscal para garantizar los servicios públicos.

Ha propuesto que el Gobierno fije un suelo a los impuestos que impida que se pueda bajar más allá, ya que ha dicho que de no ser así, hay comunidades que acaban siendo insolidarias.

FINANCIACIÓN SINGULAR

Romero ha explicado que este acuerdo de financiación responde a las competencias homogéneas --sanidad, educación y derechos sociales-- y que las competencias no homogéneas --como Mossos d'Esquadra, Inspecció de Treball o lengua-- forman parte de otra mesa, que debe ser bilateral entre Estado y Generalitat.

Además, ha dicho que se debe negociar que la financiación de las competencias no homogéneas no se haga a través de una transferencia, sino a través de más participación en impuestos como el IVA, y que Catalunya debe mejorar su capacidad normativa en impuestos para promover y utilizar la política fiscal.

"Cuando tengamos todo esto podremos hablar de financiación singular porque ninguna comunidad autónoma tendrá nuestro nivel de autogobierno", ha dicho, y ha asegurado que el Govern está trabajando para lograrlo.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

El diputado de Junts, Antoni Castellà, ha afeado que la propuesta mantiene a Catalunya en el régimen común, cuando ha recordado que el acuerdo con ERC hablaba de un régimen singular, y que se hable de ordinalidad en términos de población ajustada y no de población real.

Por parte de ERC, Albert Salvadó ha defendido el modelo, que ha dicho que no es perfecto, pero que "es evidente que mejora sustancialmente el actual" y que es, en sus palabras, una ganancia sustancial para Catalunya.

Juan Fernández, del PP, se ha preguntado si el "colapso de los servicios públicos en Catalunya es por falta de financiación" y ha dicho que no, que es culpa, en sus palabras, de gobiernos inoperantes e incompetentes, y ha asegurado que el acuerdo es para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gane tiempo, textualmente.

Por parte de Vox, Javier Ramírez ha lamentado que Romero no haya explicado cómo se va a llevar a cabo el nuevo sistema de financiación y que solo sabe que "es un pacto entre el señor Sánchez y el señor Junqueras".

El diputado de Comuns, David Cid, ha asegurado que, con este acuerdo, el Estado "reconoce por primera vez que los servicios públicos universales" como la sanidad y la educación, los debe financiar con más recursos el propio Estado.

Laure Vega, de la CUP, ha hecho hincapié en que la ordinalidad no tiene en cuenta el coste de la vida: "El dinero no vale lo mismo en todos sitios".

El PSC, a través de Jordi Riba, ha dicho que la propuesta de modelo "responde a los problemas" del anterior, ya que, según él, resuelve el desequilibrio vertical con el Estado y al horizontal entre comunidades autónomas, y tiene los criterios de transparencia, igualdad y equidad.

El diputado de ERC, Joan Ignasi Elena, ha defendido la figura de Oriol Junqueras, que ha sido criticado por Ramírez: "Se ha roto la cara por la democracia".