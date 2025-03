Romero (Factorial) señala la diferencia de visión vital entre jóvenes y generaciones previas

Casanovas (Nude Project) señala que la marca empezó sin hacer análisis de mercado

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

El ceo de Factorial, Jordi Romero, ha señalado la diferencia entre la visión vital que tienen los jóvenes con las que tienen generaciones anteriores, especialmente en el mundo laboral.

Lo ha dicho este martes en la sesión del Mobile World Congress (MWC) 'Cracking Gen Z: Redefining Customers, Teams, and Everything in Between' con el fundador de Nude Project, Bruno Casanovas; la global vice chair-markets de EY, Hanne Jesca Bax, y el ceo de Union Avatars, Cai Felip.

Romero ha explicado que las nuevas generaciones tienen diferentes preocupaciones, catalizadores de compromiso y recompensas que esperan de sus relaciones laborales, así como una mayor conciencia social y necesidad de independencia y libertad.

Casanovas ha explicado que su marca de ropa nació con las prendas que a él le gustaría llevar, por lo que no se hizo ningún análisis de mercado: "Hicimos las camisetas que queríamos para nosotros".

Ha añadido que su esperanza es que cuando "deje de ser joven" y vea que se desconecta de las nuevas generaciones, sea capaz de encontrar a alguien más joven para que tome el relevo y sepa qué quieren estas generaciones más jóvenes.

BAX Y FELIP

Bax ha destacado que el 15% de los jóvenes de la generación Z, nacidos entre 1997 y 2012, son 'superusuarios' de la inteligencia artificial (IA) y que el 61% la usan poco.

Ha añadido que la confianza en la IA es clave para que los jóvenes la usen, y ha añadido que esta confianza incrementa a medida que la usan.

Felip, por último, ha explicado que el metaverso abre un gran número de oportunidades para las empresas, desde el sector de 'gaming' hasta la interacción con nuevos clientes o usuarios.

Ha detallado algunas de las estrategias que están usando las empresas para tener 'feedback' de sus usuarios, especialmente de las generaciones más jóvenes.