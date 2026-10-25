Salvador Illa traslada su apoyo a los afectados por el accidente de autobús en Fogars de Montclús (Barcelona)

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado su apoyo a los afectados por el accidente de autobús en Fogars de Montclús (Barcelona) de este domingo por la tarde, que ha provocado al menos 20 heridos graves según el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

"Estoy en contacto permanente con las conselleres Núria Parlon y Olga Pané para conocer la evolución de la situación", ha afirmado Illa en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

Illa ha trasladado asimismo su agradecimiento a los servicios de emergencias desplazados.