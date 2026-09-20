Sánchez considera "muy grave" que el Supremo acepte las cautelares contra la ley de nietos

GAVÀ (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado "muy grave" que el Tribunal Supremo (TS) paralizara cautelarmente el voto para los ya inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad con la 'ley de nietos'.

"Hace dos semanas se produjo un hecho muy grave que, desgraciadamente, socava nuestra democracia", ha dicho en la Festa de la Rosa del PSC en la Pineda de Gavà (Barcelona), y ha lamentado que esta decisión supone suspender el voto a 400.000 españoles que viven en el extranjero.

Sánchez ha asegurado que el TS deberá resolverlo y que no cuestionará una decisión que no comparte, pero ha afirmado que no perdonará a "PP y Vox, que fueron los que plantearon este recurso".

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