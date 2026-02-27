Sarandon sobre Pedro Sánchez: "Cuando lo he visto, ha estado en el lado correcto de la historia"

La actriz galardonada con el Goya Internacional, Susan Sarandon, ofrece una rueda de prensa en Barcelona, a 27 de febrero de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz estadounidense Susan Sarandon, que recibirá este sábado el Goya Internacional en la ceremonia que se celebra en Barcelona, ha asegurado sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su posición en Gaza que, cuando lo ha visto, "ha estado en el lado correcto de la historia".

Preguntada por Sánchez en la rueda de prensa en la víspera de los Goya, ha dicho: "Es alto, es guapo, no sé mucho sobre él, excepto que cuando lo he visto ha estado en el lado correcto de la historia".

Sarandon ha dicho que Sánchez tiene una forma "clara" de expresar sus opiniones y que quizá puede tener más información si lo conoce el sábado en la gala.