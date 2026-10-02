Sateliot lanza "con éxito" cinco nuevos satélites de su red IoT 5G NTN

Seguimiento del lanzamiento de los satélites - SATELIOT

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sateliot ha lanzado "con éxito y de acuerdo a la hora prevista" cinco nuevos satélites de su red IoT 5G NTN, que orbitarán a una altura de 510 kilómetros, con los que podrá aumentar la frecuencia de conexión y la capacidad del servicio en zonas sin cobertura móvil terrestre.

Cada satélite mide 20 x 10 x 35 centímetros, pesa 10 kilos y tiene una vida útil de cinco años, y Alén Space se ha encargado de su fabricación y Exolaunch de su integración en el cohete, informa en un comunicado este viernes.

Estos cinco satélites permitirán reducir el tiempo entre pases y se aumentarán las oportunidades de conexión de los dispositivos, mientras que se duplicarán los pases diarios de media y se reducirá a la mitad el tiempo de revisita.

Además, las nuevas unidades incorporan mejoras tecnológicas respecto a los cuatro satélites lanzados en 2024, como una carga útil optimizada y un sistema "más fiable y eficiente" para almacenar los datos a bordo.

También cuentan con versiones mejoradas del ordenador central de a bordo y del sistema de control de orientación, que proporcionarán mayor estabilidad y facilitarán las maniobras en órbita, así como sistemas de memoria más resistentes a las condiciones del entorno espacial, especialmente a la radiación.

MISIÓN DRACONIS

Con esta misión, denominada 'Draconis', la compañía eleva a 11 el número de satélites lanzados desde su fundación y "da un nuevo paso en el despliegue comercial de una tecnología que ya ha sido validada".

El ceo y cofundador de Sateliot, Jaume Sanpera, ha afirmado que la misión Draconis refleja muy bien el momento de la compañía: "Hemos validado la tecnología y ahora estamos aumentando capacidad y regularidad para escalar el servicio junto a los operadores móviles".

"Nuestro objetivo es convertir el satélite en una extensión natural de sus redes allí donde no llegan y, sobre esa misma infraestructura 5G estándar e interoperable, evolucionar hacia servicios cada vez más críticos y resilientes", ha añadido.