Sémper (PP) tras la rectificación de Montero: "Lo que tenemos es un Gobierno fallido"

Ve compatible "respetar la singularidad" del PP de Catalunya y Vasco con pertenecer al PP estatal

LLEIDA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado que el Gobierno es "fallido", al ser preguntado por la rectificación de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre sus palabras sobre la presunción de inocencia en el caso del exjugador del FC Barcelona Dani Alves.

"Más allá de la petición de la dimisión de cualquier ministro que reiteramos, obviamente, lo que tenemos es un Gobierno fallido y un Gobierno sin capacidad para gobernar el país, sin capacidad para generar estabilidad y para dibujar un futuro más halagüeño", ha afirmado este miércoles en declaraciones en Lleida, junto al líder del PP de Lleida, Xavier Palau.

Sémper ha señalado que pedir dimisiones al Gobierno "es un ejercicio de melancolía", aunque lo considera necesario, y ha añadido que varios ministros deberían de haber dimitido hace mucho tiempo, textualmente.

"Han pasado demasiadas cosas en esta legislatura. Ha habido demasiados escándalos. Hay demasiadas cuestiones que hacen inviable esta legislatura", ha insistido el portavoz popular, que ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya no tiene una mayoría parlamentaria.

Ha sostenido que Sánchez "no se puede comprometer con nadie, con ningún sector, con ningún ciudadano, con ningún país socio de España", debido a que no cuenta con esa mayoría suficiente para materializar sus compromisos, y también ha criticado que no haya una posición uniforme dentro del Gobierno, en alusión a las diferencias entre los miembros de PSOE y Sumar.

PP CATALÁN

Preguntado por las palabras del presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, en las que ha pedido no considerar al PP un partido tutelado en Catalunya y País Vasco, Sémper ha respondido que él siempre se ha sentido "muy satisfecho" en el PP vasco.

Ha asegurado que es compatible "respetar la singularidad y la manera de entender la política" del PP vasco y catalán con pertenecer al PP estatal.