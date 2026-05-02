Siete expertos neerlandeses en jóvenes infractores visitan el sistema judicial juvenil catalán

Visita al Servicio de Mediación y Asesoramiento Técnico. - GOVERN

BARCELONA 2 May. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de Países Bajos integrada por 7 expertos en menores infractores han visitado esta semana los servicios y unidades del sistema de justicia juvenil en Catalunya para conocerlo en primera persona.

En un comunicado este sábado, el Govern ha explicado que el equipo desplazado a Catalunya lo ha encabezado la profesora de Intervenciones Judiciales en Menores de la Facultad de Derecho de la Universidad Erasums de Rotterdam, Jolande ui Beijerse, que acutalmente lidera el proyecto de investigación 'In Search We Trust'.

Las visitas han permitido a los expertos conocer el Servicio de Mediación y Asesoramiento Técnico en esta materia, ubicados en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, donde se han podido reunir con un fiscal y un juez, y también han debatido sobre el marco legal del sistema de justicia juvenil en España.