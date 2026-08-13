Sirera (PP) lamenta los barracones educativos y pide aclarar el calendario de un centro barcelonés

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos; el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y el secretario general del PP de Catalunya Juan Fernández, este jueves en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha lamentado que hay 900 barracones repartidos en 400 centros educativos en toda Catalunya, como el Institut Escola Els 30 Passos en La Sagrera de Barcelona, y ha reclamado a la Generalitat y al Ayuntamiento que concreten el calendario para construir este centro.

En una rueda de prensa este jueves frente al centro educativo, Sirera ha lamentado que este lleva funcionando en barracones 10 años y que "una generación entera de niños haya pasado por esta escuela sin conocer nunca el edificio que les prometieron".

"Durante años hemos escuchado fechas que no se han cumplido: primero 2022, después 2027 y ahora incluso se apunta al curso 2028-2029. Esto no es planificación, es un fracaso de gestión", ha afirmado.

Recuerda que la construcción del centro depende de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y del Consorci d'Educació de Barcelona, y ha indicado: "Hoy gobiernan los socialistas en la Generalitat y el Ayuntamiento. Illa y Collboni ya no pueden pasarse la pelota. Si gobiernan las dos administraciones, que se coordinen, pongan fecha a las obras y cumplan".

AUDITORÍA

Sirera ha anunciado que el PP exigirá una auditoría de los equipamientos educativos pendientes en Barcelona para conocer qué escuelas e institutos necesitan obras, ampliaciones o edificios definitivos.

"Si el Institut 30 Passos no se convierte ya en una realidad es porque el Partido Socialista no está haciendo bien su trabajo. Nosotros además creemos que sí que hay dinero para poder llevar a cabo esta obra", asegura.

En este sentido, ha afirmado que el Ayuntamiento de Barcelona "se va a gastar 600.000 euros en la fiesta de inauguración de la Rambla", y lo califica como una auténtica vergüenza, dice, teniendo en cuenta que hay 900 barracones en 400 colegios en toda Catalunya.

SITUACIÓN EDUCATIVA

En la rueda también ha estado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, que ha exigido al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que estos barracones "desaparezcan y que por fin haya una infraestructura a la altura de los alumnos de este colegio".

Además, considera que "Illa y (Esther) Niubó tienen mucho que explicar" en relación a las pruebas PISA, ya que se pregunta cómo es posible que Catalunya se vaya a quedar fuera de las pruebas por un error, y reitera que Illa tendrá que dar explicaciones en septiembre.

Por su parte, el secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha remarcado que las cifras en educación son peores que hace dos años y, según indica, en 2024 hubo 31.400 alumnos sin plaza de FP en Catalunya, 900 barracones, ha aumentado un 13,5% el abandono escolar y dice que "en estos últimos días un error de cálculo ha dejado a 400 docentes sin centro asignado para el próximo curso".