Suben a 5 los detenidos por supuesta relación con el tiroteo a 2 guardias civiles en Terrassa (Barcelona)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Valls (Tarragona) a una cuarta persona presuntamente relacionada con el tiroteo donde resultaron heridos dos agentes del Instituto Armado el pasado 1 de octubre en Terrassa (Barcelona), mientras que la Policía Local de esta última localidad ha detenido a una quinta persona, según ha podido saber Europa Press por fuentes conocedoras.

En Valls se ha llevado a cabo un operativo en el que han participado agentes del Grup Especial d'Intervenció (GEI) y del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de Mossos, que han acabado deteniendo a un joven de 18 años.

En cuanto al detenido en Terrassa, la Policía Local lo ha arrestado a otro sospechoso porque tenía vigente una orden de detención del Instituto Armado por su presunta relación con los hechos.

La investigación, que sigue abierta, se lleva a cabo de forma conjunta entre la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos y la Guardia Civil.

Los dos agentes resultaron heridos por diversas balas, uno de ellos con cuatro impactos y el otro con uno.