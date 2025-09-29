Suspendidas las clases en el Montsià y Baix Ebre (Tarragona) por la previsión de lluvias

Imagen radar de las precipitaciones en el sur de Catalunya - METEOCAT

Hasta las 9.30 horas puede caer piedra y haber rachas fuertes de viento o chasquidos en ambas comarcas

TARRAGONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación i Formación Profesional de la Generalitat de Catalunya ha suspendido toda la actividad educativa en el Montsià y Baix Ebre (Tarragona) por la previsión de lluvias torrenciales que se alargarán hasta este lunes al mediodía.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press, han pedido evitar los desplazamientos y las actividades en el exterior; no acercarse ni cruzar rieras, torrentes o barrancos y llamar al teléfono de emergencias 112 en caso de que el agua suba a plantas superiores.

En otro mensaje en 'X', el Meteocat ha informado que la precipitación en las Terres de l'Ebre (Tarragona) es de "intensidad torrencial" --ya que cae más de 40 milímetros de agua en 30 minutos--.

Añaden que la línea de precipitación ha dejado 45 milímetros de agua en 30 minutos en Alcanar (Tarragona) y que se desplaza hacia el norte de las comarcas del Montsià y Baix Ebre.

NUEVO AVISO DE TIEMPO VIOLENTO

En otra publicación en 'X', Protecció Civil ha avisado que entre las 7.30 horas y las 9.30 horas de este lunes se pueden producir precipitaciones de piedra, rachas fuertes de viento, chasquidos o tornados en el Montsià y Baix Ebre (Tarragona).

También han explicado que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) sigue con el seguimiento y vigilancia por la previsión meteorológica adversa, y han informado de la posibilidad de crecida de los barrancos de Pixadors, Vinaixarop y Rocacorba (Tarragona.)

Por su parte, el 112 ha señalado que, hasta las 6.00 horas de este lunes, han recibido 47 llamadas por el temporal de lluvia, siendo las zonas con más llamadas el Baix Ebre y Montsià.