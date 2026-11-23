El secretario general del PP, Miguel Tellado, interviene durante un mitin - Unanue - Europa Press

GIRONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido al PP catalán "un esfuerzo extra" para lograr en Catalunya los escaños que no obtuvo en 2023 y que imposibilitaron la investidura de Alberto Núñez Feijóo, especialmente en Girona y Lleida, donde los populares se quedaron sin representación en el Congreso.

"Si nos ponemos las pilas, los cuatro escaños que nos faltaron hace cuatro años están aquí, en esta comunidad autónoma", ha dicho en un acto en Girona este lunes junto al presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, y la candidata al Congreso por Girona, Diana Moya.

Tellado ha subrayado que cada escaño de Catalunya "es un escaño más para que Feijóo gobierne con fuerza y un escaño más para echar a Sánchez de la política nacional" y ha afirmado que, tras ganar el debate, al líder popular le toca ahora ganar en las urnas.

TILDA A SÁNCHEZ DE "AMORAL"

El secretario general ha cargado contra el presidente del Gobierno por decir en su entrevista en 'Salvados' este domingo que está en contacto permanente con el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero: "Fijaos en la degradación moral que supone una afirmación como esa".

"El PSOE ha perdido toda la vergüenza, el PSOE ha dejado de ser un partido en el que alguien se pueda sentir representado para convertirse en el arcón de las miserias morales, políticas y de corrupción de nuestro país", ha agregado.

También sobre Sánchez, ha afirmado "con su silencio lo único que está haciendo es dar por bueno" el relato del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en su entrevista en 'El Mundo'.

"No es ninguna sorpresa, nosotros ya conocíamos a Sánchez y ya advertimos desde el minuto uno lo que podía pasar con este amoral. Conocemos bien y desde hace mucho tiempo al personaje", ha subrayado.

"CONVERTIR EL CABREO" EN ILUSIÓN

Tellado ha afirmado que el presidente del Gobierno "ha hecho mucho daño a este país, ha sido un lastre absoluto para España" y ha asegurado que el PP va a iniciar una reconstrucción nacional de lo que, ha dicho, se ha destruido.

En este sentido, ha llamado a "convertir el cabreo natural de la gente contra un Gobierno nefasto en ilusión por el gobierno que llega" y a explicar la alternativa y las propuestas del PP para que Feijóo llegue a la Moncloa.

Asimismo, ha acusado a los socialistas de estar "dispuestos a todo con tal de evitar la alternancia política", y ha pedido concentrar el voto en la candidatura del PP, también apelando a personas que no han votado al PP nunca.

Y ha concluido: "Hay elecciones que cambian gobiernos y luego hay elecciones que cambien el curso de la historia de los países. Las elecciones del próximo domingo son de esas".