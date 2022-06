Torrent celebra que Catalunya ya cuenta con 18.000 autónomos más que antes de la pandemia

Lamenta los datos de ejecución de las inversiones estatales en Catalunya pese a tener "una ministra del PSC"

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, ha celebrado este miércoles que Catalunya ya cuenta con 18.000 autónomos más que los que registraba antes de la pandemia del Covid-19, y suma un total de 560.000 --el 75%, en el sector terciario--.

Lo ha dicho en respuesta a una interpelación del diputado de Vox Antonio Gallego, que ha afeado a algunos diputados que se hayan marchado tras las últimas votaciones de la tarde, cuando ha empezado su intervención: "Se va a hablar de los autónomos, nada más de 500.000 personas en Catalunya que se ganan así la vida, y de repente, pum, desaparece el hemiciclo. Mala imagen".

"No es por el tema, no es por la cuestión de la interpelación: es por quien la hace, la extrema derecha, que ha salido aquí y lo único que ha hecho es una colección de tópicos, algunos de los cuales racistas y xenófobos", ha contestado Torrent, que ha cosechado algunos aplausos en el hemiciclo.

El conseller ha asegurado que los datos sobre autónomos se deben tanto a la "resiliencia" del tejido económico como a las medidas de la Generalitat, por ejemplo, a través de ayudas directas e iniciativas para estimular el consumo.

Ha defendido que el Govern apoya a los autónomos a través de programas de formación y de ayudas a la autoocupación, a lo que Gallego ha replicado que los fondos europeos no están llegando a las pequeñas empresas y le ha reprochado que no cuente con Vox para el Pacte Nacional per la Indústria: "Lamento que su rencor y su odio a nuestra formación sea tan importante que nos omita de una cuestión tan importante. Será por lo del juicio del 12 de julio".

En el turno de réplica, Torrent ha acusado a Vox de amenazarlo, en sus palabras, ante su juicio por presunta desobediencia, en el que el partido es acusación: "Ya me parecía a mí que eso de hablar de los autónomos era una pura excusa para hacer lo que ha hecho, para vomitar lo que ha vomitado y para hablar de tribunales, que es de lo único que saben hablar".

INVERSIONES

En otra interpelación de ERC sobre la "desinversión crónica del Estado en Catalunya", Torrent ha sostenido textualmente que el Estado ha dimitido de la responsabilidad de invertir en infraestructuras que son necesarias para internacionalizar la economía catalana.

A su juicio, "esta visión radial, centralista y decimonónica" no cambia gobierne quien gobierne en el Ejecutivo central, y ha lamentado que la cifra de ejecución de las inversiones estatales en 2021 --del 35,7% de lo presupuestado-- ha batido un récord a la baja.

"Y todo esto, con una ministra del PSC. Con el PSC teniendo una cartera clave, no solo en el conjunto del Estado y del Gobierno, sino fundamental para poder aprovechar todas las oportunidades de carácter socioeconómico que se presentan en nuestro país", ha alertado, y ha cuestionado que los datos de ejecución sean fruto de la pandemia.