Los trenes de FGC tendrán un vagón de silencio a partir del lunes como medida ante el Covid

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha afirmado este sábado que todos los trenes de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) incorporarán un vagón de silencio a partir del lunes como medida preventiva ante el coronavirus.

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, Calvet ha explicado que se señalizará el transporte público y que se harán anuncios por megafonía para pedir silencio entre los usuarios.

Aun así, Calvet ha explicado que "la recomendación de no hablar no puede ser otra cosa que una recomendación", por lo que no prevé sanciones a las personas que la incumplan y ha añadido que la oferta de vagones de silencio está sujeta a posibles cambios.

ACUMULACIÓN DE PERSONAS

En cuanto a la acumulación de personas en los vagones, pese a que ha reivindicado que el transporte público es seguro, ha señalado que "el problema es la hora punta".

Por ese motivo ha abogado por alargar la hora punta para evitar las aglomeraciones y ha llamado a la ciudadanía a no utilizar el transporte público entre las 8 horas y las 9 horas de la mañana.