Tres detenidos en un control en Móra d'Ebre (Tarragona) con pistolas simuladas y objetos robados

Los objetos hallados en el interior de un vehículo durante un control en la C-12 en Móra d'Ebre (Tarragona) - MOSSOS

TARRAGONA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Móra d'Ebre (Tarragona) detuvieron la madrugada de este martes a tres hombres de 21, 22 y 26 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y otro de receptación tras hallárseles en un control pistolas simuladas y objetos presuntamente robados.

En un comunicado este jueves, los Mossos sostienen que los hechos se iniciaron sobre las 23.30 horas de este lunes en el marco de un control preventivo en la C-12 cuando, durante el registro del vehículo, se localizaron dos pistolas de aire comprimido, dos armas blancas, un tubo de hierro, unos guantes, dos pasamontañas y una linterna.

Con el apoyo de otras patrullas, los mossos localizaron también tres tarjetas de crédito, seis teléfonos móviles y 500 euros en efectivo.

Los sospechosos ofrecieron argumentos incongruentes y contradictorios, en ningún momento pudieron aportar recibo alguno ni acreditar la procedencia de los objetos y tampoco se pusieron de acuerdo sobre la identidad de las tarjetas.

Una vez trasladados a comisaría, los Mossos acabaron deteniéndolos durante la madrugada del martes y continúan haciendo gestiones para comprobar la procedencia de los objetos de forma que, si alguna de las tarjetas figura como robada, se le atribuirá también un delito de estafa bancaria al joven que las portaba.