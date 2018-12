Turull recrimina a Espadaler que no lo haya visitado: "Que no venda valores cristianos"

Publicado 05/12/2018 11:36:44 CET

Asegura que está bien en su cuarto día de huelga de hambre: "Pensaba que sería peor"

BARCELONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exconseller Jordi Turull ha recriminado este miércoles al secretario general de Units per Avançar y diputado del PSC-Units Ramon Espadaler que no lo haya visitado en la cárcel de Lledoners después de haber sido compañeros políticos durante muchos años en CiU: "No ha venido a verme, después que no venda valores cristianos".

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha asegurado que está muy decepcionado con que Espadaler no lo haya visitado porque recuerda que tenían una relación estrecha cuando Turull era portavoz de CiU en el Parlament (siendo de CDC) y Espadaler era el portavoz adjunto (siendo de UDC).

"¿Tan grande es el complejo que tiene encima que le puede más la política que la humanidad?", ha preguntado, y ha explicado que un exdirigente del PSOE sí que lo visitó porque son amigos.

También ha lamentado que la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, tampoco haya acudido a la prisión a verlo porque afirma que "la relación era buena" y ha cuestionado los valores que tienen los políticos de Cs.

"ESTOY COMO FLOTANDO"

En su cuarto día de huelga de hambre, Turull ha destacado que se encuentra bien: "Pensaba que sería peor. Pensaba que estaría irritable y no lo estoy. Estoy en una situación que ya me habían advertido, y es que estoy como flotando".

Ha señalado que ya lo han pesado y le han tomado la presión siguiendo el protocolo habitual, y que tiene que estar en el comedor durante las comidas y ayudar a recoger porque tiene que hacer trabajos comunitarios para poder tener un vis a vis más al mes.

"No nos lo hemos tomado a broma. Lo estamos haciendo muy seriamente. Aprovecho el tiempo para preparar el juicio", ha reivindicado, y ha dicho que cuando estaban en Estremera ya pensaron en hacer una huelga de hambre con Josep Rull pero no se han decidido hasta ahora.

"REMOVER CONCIENCIAS"

Así, ha destacado que cuestiones como el mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, diciendo que controlaban el Tribunal Supremo ayudó a iniciar la huelga: "Van pasando cosas, lo vamos asumiendo como normal y no lo son. Y hay un riesgo de caer en la respuesta del bostezo. ¿Qué quiere decir que controlan el Supremo? Es indignante".

En este sentido, ha argumentado que la huelga de hambre es la única acción de protesta que pueden hacer desde la cárcel y que su objetivo es "remover conciencias" para que el Tribunal Constitucional resuelva sus recursos y puedan acceder a la justicia europea.

"Nos consta que en privado hacen ostentación de dejar nuestros recursos en el cajón. Hay una voluntad premeditada de bloquear. Su jurisprudencia dice que tienen que ser 30 días y ellos no la siguen", ha alertado.

Preguntado por qué todos los presos que hacen huelga son del PDeCAT y no hay ninguno de ERC, Turull ha sostenido que hubo un intercambio de opiniones entre los dirigentes encarcelados y ha pedido que se respete a quien la hace y a quien no, "de la misma manera que se respetó a quien se fue al exilio" y a quien se quedó.

Además, ha defendido que "es una decisión extrema en que más que nunca intervienen las circunstancias personales de cada uno" y ha puesto el ejemplo de Oriol Junqueras, que al liderar ERC tiene más actividad, mientras que Turull se puede permitir ayunar, según él.