UGT Catalunya critica que "perder un pen drive" penaliza más que una muerte por accidente laboral

La secretaria nacional de UGT de Catalunya y responsable de Salud Laboral, Reyes Solaz García, en rueda de prensa para presentar el informe de siniestralidad 2025 del sindicato - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT Catalunya ha pedido un cambio en el modelo de multas y que las sanciones por incumplir la prevención laboral se asimilen a las de la Ley Orgánica de Protección de Datos: "No puede ser más caro perder un 'pen drive' que perder la vida de un trabajador".

Lo ha explicado la secretaria nacional de UGT de Catalunya y responsable de Salud Laboral, Reyes Solaz García, este lunes en rueda de prensa para presentar el informe de siniestralidad 2025 del sindicato.

Bajo el lema 'Es la prevención, estúpido, no el absentismo', el estudio concluye que en Catalunya el año pasado hubo 125 muertes por accidentes laborales, según el dato armonizado, de las que 84 fueron durante la jornada laboral y 24 'in itinere', desplazamientos hacia o desde el centro de trabajo.

UGT también ha puntualizado que de los 84 fallecidos durante la jornada, 35 fueron por causas no traumáticas, como infartos e ictus, frente a otras causas como choques, colisiones y contactos eléctricos, por lo que Solaz ha exigido que "se regulen los riesgos psicosociales y la organización del trabajo".

Por lo que hace a los accidentes laborales, en 2025 se registraron en Catalunya más de 206.306 (+0,46%), unos 564,3 accidentes diarios, y de estos más de 115.800 provocaron una baja, por lo que cada día 315 personas "se ven obligadas a dejar de trabajar porque han sufrido un accidente o porque su salud se ha deteriorado como consecuencia directa de su trabajo".

25 MUERTES EN 2026

"Hoy denunciamos un 2025 negro y os puedo asegurar que no auguramos que el 2026 sea mejor", ha dicho Solaz frente a los datos de accidentes laborales del primer trimestre de este año: 25 muertes registradas durante la jornada laboral, un 31,58% más respecto a los tres primeros meses de 2025, y nueve personas que han perdido su vida cuando iban o venían de su puesto de trabajo.

Por sectores, en la construcción la mortalidad ha subido un 140% en solo un año, pasando de 10 a 24 accidentes mortales, y en la industria el repunte ha sido del 60%.

Territorialmente, Barcelona concentra el 60% de la siniestralidad total y ha sufrido un aumento del 38% en los accidentes mortales: "No es casualidad, es donde la presión laboral y el volumen de trabajo son más altos y donde la prevención se está relajando cada vez más".

SANCIONES

Por todo esto, UGT ha exigido una inversión real en prevención, ya que según Solaz esta debe estar en el ADN de las empresas, no solo en los papeles, y más recursos en la inspección de trabajo: "Sin vigilancia, sin control y sin sanciones que realmente duelan a quien incumple, las empresas seguirán jugando a la boleta rusa con nuestras vidas".

Así, ha pedido una "reforma profunda" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es de 1995, y una normativa que incluya la perspectiva de género, el cambio climático y planes de movilidad con el objetivo de garantizar políticas de transporte seguras y sostenibles.

En este sentido, UGT ha pedido que se equiparen las sanciones por incumplir la prevención laboral con la Ley Orgánica de Protección de Datos: "Las empresas cumplen escrupulosamente esta ley porque las multas son millonarias".

"Sin embargo cuando se trata de salvar vidas todo les parece caro", ha defendido Solaz, que ha asegurado la comparación de estas sanciones es necesaria porque evidencia la escala de valores del sistema.