UGT considera "abusivos" los servicios mínimos para la huelga de trabajadores de Azul Handling

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sección del Sector Aéreo de la FeSMC-UGT ha considerado "abusiva" la resolución dictada por el Ministerio de Transportes sobre los servicios mínimos para la huelga convocada entre este viernes y este domingo por el sindicato de Azul Handling, que gestiona el servicio de tierra a Ryanair.

En la misma línea, los trabajadores de la compañía apuntan que los porcentajes establecidos "neutralizan" el impacto de los paros, aludiendo a que en las rutas hacia Canarias más del 80% de los vuelos seguirán operando, así como el 50% de los internacionales y entre el 30% y el 40% de los peninsulares.

Asimismo, FeSMC UGT ve "abusos añadidos": "Son casos como el blindaje de vuelos de posicionamiento y de operaciones antes y después de los periodos de huelga, ampliando la restricción más allá del tiempo convocado, y la falta de criterios claros para evitar que la empresa designe más personal del estrictamente necesario".

Por estos motivos, ha señalado que la decisión del Ministerio es "inaceptable" y ha anunciado que explorará todas las vías legales para impugnar la resolución ante los tribunales para exigir la reducción a unos niveles que, textualmente, permitan ejercer plenamente el derecho fundamental de huelga.

Las primera protestas, que se celebrarán entre el viernes y el domingo, se repetirán los miércoles, jueves, sábados y domingos hasta el 31 de diciembre.