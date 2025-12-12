Urdangarin sobre el Caso Nóos: "Habrá tiempo de hablar o escribir sobre eso"

Archivo - El exbalonmanista Iñaki Urdangarin durante los actos por el 25 aniversario de los Juegos Olímpicos de Sydney, a 9 de octubre de 2025, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Iñaki Urdangarin ha puesto en valor haber podido dar a conocer su lado más personal en su entrevista en La2 Cat de este jueves y, respecto al Caso Nóos, que no se abordó, ha afirmado: "Habrá tiempo de hablar o escribir sobre eso".

Lo ha dicho este viernes en una entrevista de 'Rac1' recogida por Europa Press, en la que ha explicado que su libro de memorias, que publicará Grijalbo (Penguin Random House) en los próximos meses, "no está escrito para polemizar nada ni para juzgar a nadie".

"Es un ejercicio de sinceridad, de revisión y, sobre todo, de crecimiento personal. Quien quiera encontrar la polémica o el chafardeo en el libro yo no escribiré sobre eso", ha asegurado.

DAR SU "VERSIÓN DE LOS HECHOS"

Ha explicado que sus memorias nacen de una necesidad personal de dar su "versión de los hechos ocurridos" y ha dicho textualmente que tratará su verdad y lo que a él ha pasado.

"No tiene que estar la gente de acuerdo conmigo, pero es lo que yo he vivido. Repasar las diferentes etapas de mi vida, cerrar otras como la de la prisión. A mí ya me gustaría cerrarlo y compartir con honestidad lo que yo he aprendido", ha agregado.

Preguntado por cómo ha reaccionado su familia a la entrevista en el programa 'Pla seqüència' de La 2 Cat, Urdangarin ha dicho que tanto su madre como sus hijos se han alegrado y "son optimistas con el futuro".

"Hemos sufrido durante muchos años y quizá ahora es el momento de empezar a hablar en este tono con esta recuperación ya serena y honesta que todo el proceso me ha dado", ha concluido.