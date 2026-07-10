Urtasun sobre Argüello (CEE): "Añoran un país que los españoles hace 40 años que dejamos atrás"

Ernest Urtasun - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha respondido al presidente de la CEE, Luis Argüello, después de que hablara de una banda de ladrones en el Estado, aunque este negó después que la acusación se refiriera al Ejecutivo: "Añoran un país que los españoles hace 40 años que dejamos atrás", le ha replicado.

"Lo que se desprende de las palabras del representante de la Conferencia Episcopal es que añoran un país que los españoles hace 40 años que dejamos atrás. Y España hoy es un país muy distinto al país que a veces parecen añorar", ha dicho en una rueda de prensa este viernes en Barcelona.

También se ha referido directamente a Argüello para recordarle que en España "los gobiernos y las leyes las votan los ciudadanos en las urnas, y no las votan ninguna conferencia episcopal ni ningún cura".

"LASTRE" PARA LA LEGISLATURA

Preguntado por los presuntos casos de corrupción en el PSOE, Urtasun ha respondido que los socialistas son actualmente "un lastre para la mayoría progresista" y que hay decisiones que deben a los españoles y que todavía no han tomado.

Además, ha dicho que el Gobierno, para que se pueda agotar la legislatura, debe tomar medidas para que "le valga la pena a la gente".

De estas medidas, ha destacado el decreto sobre vivienda, que negocian con el PSOE y quieren llevar al Consejo de Ministros este julio, tras el que decayó en abril en el Congreso y que incluía la prórroga de los alquileres: "Es absolutamente imprescindible".