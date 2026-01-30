Díaz defiende la subida del SMI: "Ya no es un salario de subsistencia"

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que con el acuerdo del Ministerio con CCOO y UGT --sin CEOE y Cepyme-- para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, el SMI "ya no es un salario de subsistencia".

"Hemos sacado a mucha gente trabajadora de la pobreza laboral, pero es que lo que hemos acordado además es algo fundamental, que es regular la compensación y la absorción de los complementos", ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Ha explicado que con la regulación de los complementos se acaba con "una trampa que hacen algunos empresarios" que, según ella, juegan a través de los complementos para compensar la subida del SMI.

Díaz ha lamentado que las patronales CEOE y Cepyme no hayan suscrito el acuerdo. "La patronal española no quiere acordar nada con el Gobierno de España. La ministra de Hacienda, más allá del debate sobre la medida, es la primera vez que se abrió a poner medidas encima de la mesa que podrían ser positivas para las empresas. ¿Y qué hizo la CEOE española? Pues en lugar de defender a las empresas españolas, yo creo que juega a hacer partidismo con el Gobierno de España", ha denunciado la ministra.

Díaz se refería de este modo al rechazo de la patronal, no sólo a la subida del SMI, sino a la reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades planteada por Hacienda para que las empresas se beneficiaran fiscalmente si contrataban trabajadores pagándoles sueldos superiores al mínimo.

La vicepresidenta ha defendido el esfuerzo "ingente" que se ha hecho en el diálogo social para intentar llegar a un acuerdo que incluyera, además de a los sindicatos, a CEOE y Cepyme. "La voluntad de acuerdo era clara", ha dicho Díaz, que ha reconocido, no obstante, que esta vez la patronal sí negocio, a diferencia de su actitud en otras mesas del diálogo social.

Ahora que se ha acordado subir el SMI con CCOO y UGT, Díaz ha aprovechado para pedir a empresarios y sindicatos que suban los salarios en la negociación colectiva, "porque España tiene un diferencial del 25% en la media salarial con el resto de Europa, y para ser un país mejor hay que subir los salarios".

REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Por otro lado, la vicepresidenta segunda ha reivindicado la regularización de migrantes como "una de las mejores medidas" para defender los derechos humanos y para acabar con la explotación laboral en España.

Preguntada por si a Sumar le molesta que la regularización llegue tras un acuerdo del PSOE con Podemos, lo ha negado: "Si le saco rentabilidad electoral o no a lo que hago me da igual, porque me dejo la piel desde que he llegado al Ministerio de Trabajo en el que me encuentro para mejorar la vida de la gente trabajadora".