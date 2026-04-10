Yolanda Díaz prevé que los 22 millones de ocupados se mantengan durante todo el año

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a su llegada al European Pulse Forum 2026, a 10 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El foro, organizado por el periódico digital POLITICO & beBartlet, reúne a - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado este viernes que las estimaciones que hace su Ministerio son que la cifra de 22 millones de ocupados se mantenga durante todo este año.

Lo ha dicho en una intervención en el European Pulse Forum 2026, organizado por Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona, en el que ha añadido que las cifras de ocupación actuales son "de manera real, no desestacionalizada".

Díaz ha asegurado que la situación actual del mercado laboral se explica por la última reforma laboral, que se centró en reducir la temporalidad y evitar despidos en caso de crisis.

Ha recordado que, antes de la reforma, el 10% de los contratos eran indefinidos y que ahora superan el 40%, y ha subrayado que, desde la aprobación, se han creado 2,5 millones de puestos de trabajo.

Sobre evitar los despidos, ha lamentado que antes cualquier crisis significaba ajustes de empleo, pero que desde el Covid, existen "recursos públicos para sostener a empresas y trabajadores.

Ha añadido que a esto se le debe sumar la estrategia de subida de salarios, y ha añadido que estos tres puntos "no se discuten en ningún lugar" y que han cambiado el paradigma del mercado laboral español.

VIVIENDA

Díaz ha criticado que los fondos de inversión dedicados a la vivienda "tienen una lógica de saqueo, son fondos de inversión que no pagan impuestos".

Ha señalado a las socimis, que ha dicho que "el resto de las empresas españolas e internacionales pagan impuestos. Ellos no, o lo pagan de manera casi, permítanme, en fin, yo qué sé, sin importancia".

Ha dicho que el Gobierno debe actuar sobre estos fondos, ya que facilitan que haya una economía "rentista y que permite que se haga negocio, se especule con un actor fundamental que se llama vivienda".

La vicepresidenta ha celebrado que la vivienda sea un tema de conversación, pero ha lamentado que es "tarde", y ha dicho que la insatisfacción por los problemas de acceso es una de las cosas que explican los populismos en Europa.