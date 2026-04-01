Condenado a cuatro años de cárcel un guardia civil en reserva por vender cocaína en la propia Comandancia de Melilla

Interior de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla. - DEFENSOR DEL PUEBLO

MELILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha condenado a cuatro años de prisión a un guardia civil en situación de reserva por un delito contra la salud pública tras acreditar que vendía cocaína en el interior de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, especialmente en la cantina y sus inmediaciones, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

La resolución confirma la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, que consideró probado que el acusado actuó junto a un amigo ajeno al cuerpo, que también ha sido condenado a cuatro años de cárcel, entre finales de 2021 y los primeros meses de 2022.

Según los hechos probados, ambos se dedicaban a distribuir cocaína al menudeo entre agentes destinados en la propia Comandancia y terceras personas ajenas al cuerpo. Las entregas se realizaban principalmente en la cantina del cuartel, situada en la sede de la Guardia Civil, así como en los alrededores.

La investigación concluyó que el amigo adquiría la droga en distintos puntos de la ciudad y posteriormente la entregaba al agente en la reserva, quien la distribuía entre varios guardias civiles y otros compradores. Los contactos se realizaban mediante llamadas telefónicas, mensajes y encuentros personales dentro de la propia Comandancia.

Entre los episodios recogidos en la sentencia figura la entrega de varias dosis de cocaína a otros agentes en diciembre de 2021 y febrero de 2022, así como una operación desarrollada el 11 de febrero de 2022, cuando el agente en la reserva recibió droga de su amigo y la entregó minutos después a otro comprador dentro de la cantina. La sustancia intervenida alcanzó un peso de 0,82 gramos y una pureza del 70,2 %.

Asimismo, el 9 de marzo de 2022 ambos acusados volvieron a realizar otra transacción en las inmediaciones de la Comandancia. Poco después fueron detenidos con 0,4 gramos de cocaína de una pureza del 71,9 %. La sentencia absuelve a otro guardia civil procesado, al no considerar acreditada su participación en los hechos.

Por estos hechos, el agente en la reserva fue condenado en primera instancia a cinco años de prisión y al pago de una multa de 125 euros, pero el TSJA ha aceptado rebajarle un año a no estimar las pruebas de las cámaras que se instalaron en la cantina por la propia Guardia Civil al tener sospechas lo que estaba sucediendo. Además, el tribunal ha acordado el decomiso de la droga, el dinero, los teléfonos móviles y el vehículo utilizado para los desplazamientos.

La fiscalía ha solicitado al juzgado que a los guardias civiles que fueron citados como testigos en el juicio por presuntamente haber adquirido la cocaína a su antiguo compañero y negaron los hechos, se les impute la comisión de un presunto delito falso testimonio.

La investigación contra el agente en la reserva y su amigo fue llevada por la unidad orgánica de la Policía Judicial de la propia Comandancia de la Guardia Civil en Melilla.