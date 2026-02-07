El Gobierno de Melilla recrimina que la CHG se niega a subsanar las deficiencias de la desalinizadora

El consejero de Medio Ambiente durante una visita a la desalinizadora de Melilla. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Melilla (PP) ha recriminado este sábado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ejecutivo Central, se niega a subsanar las deficiencias detectadas en la Instalación Desalinizadora de Agua de Mar (IDAM) tras su cesión al Ejecutivo melillense, pese a los "graves problemas" constatados en la infraestructura.

El consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura, ha asegurado que las "mentiras" sobre la situación real de la desalinizadora no son el único motivo que, a su juicio, justificaría la dimisión de responsables socialistas, entre los que ha citado expresamente a la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, y al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Rafael Robles.

Ventura ha enumerado una serie de incumplimientos que atribuye al Gobierno central en materia de abastecimiento de agua. Entre ellos, ha destacado que la nueva línea eléctrica necesaria para el suministro energético de la IDAM sigue sin ejecutarse, lo que, según ha afirmado, limita la producción y "no permite el funcionamiento simultáneo de los cuatro bastidores".

Asimismo, ha señalado que el bastidor número 4 continúa inoperativo. En este punto, ha recordado que la planta desalinizadora es de titularidad estatal y que las competencias de la Ciudad Autónoma se limitan al uso, mantenimiento y explotación. Según ha explicado, existen "vicios ocultos acreditados" en las obras de dicho bastidor, lo que, a su entender, exime a la administración local de responsabilidad sobre el incidente ocurrido el pasado 31 de enero de 2025, que mantiene esta parte de la instalación fuera de servicio.

El consejero también ha afeado que la CHG aún no ha concedido la autorización para el tratamiento terciario, un trámite que considera imprescindible para reutilizar hasta 4.000 metros cúbicos diarios de agua recuperada. "Seguimos esperando desde hace muchos meses --en realidad, años-- una autorización que nos impide usar ese recurso para limpieza viaria o riego de parques y jardines", ha lamentado, subrayando que este permiso permitiría optimizar el agua destinada al consumo ciudadano.

A ello ha sumado la falta de respuesta del Estado a la solicitud presentada en agosto del año pasado para que la Ciudad Autónoma asuma la gestión del Pantano de las Adelfas, así como la paralización de las obras correspondientes al 50 por ciento de la red de abastecimiento que debía ejecutar la CHG. "La red vuelve a estar parada. No sé cuántas veces la han detenido, pero al menos esta es la tercera vez", ha advertido, añadiendo que, según responsables del organismo estatal, aún quedarían "al menos 24 meses de obra".

Daniel Ventura ha acusado a Sabrina Moh y a Rafael Robles de "engañar deliberadamente" a los melillenses y de "mentir de forma reiterada" sobre la producción y el suministro de agua en la ciudad. Documento en mano, ha asegurado haber demostrado "las falsedades" difundidas por ambos responsables en relación con la IDAM, tras realizar un recorrido cronológico por las reclamaciones del Ejecutivo local y los incumplimientos que atribuye al Estado.

El dirigente popular ha calificado de "inadmisible" que se intente responsabilizar a la Ciudad Autónoma de una situación que, según ha insistido, depende del Gobierno central, y ha concluido reclamando la dimisión de la delegada del Gobierno y del diputado socialista "por el bien de los melillenses y de Melilla".

Por otro lado, el consejero de Medio Ambiente ha informado de la finalización de las obras de sustitución de la tubería de impulsión de aguas residuales en la zona de La Hípica. La actuación, con una inversión superior al medio millón de euros, ha permitido renovar por completo una canalización que presentaba múltiples roturas y filtraciones debido a su antigüedad. La mayor parte de los 150 metros de la nueva tubería, que conecta la Estación de Bombeo con la Estación Depuradora, es aérea e incorpora además un sistema de 'bypass' con la tubería cercana de aguas fecales.