Un guardia civil fuera de servicio evita agresión a menores y reduce al presunto atacante armado con cuchillo en Melilla

Coronel jefe felicitando al agente que ha evitado la agresión a los menores. - GUARDIA CIVIL

MELILLA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un guardia civil fuera de servicio ha evitado en Melilla una agresión a varios menores y redujo al presunto atacante armado con un cuchillo y otro objeto contundente, según informa un portavoz de la Comandancia.

El suceso ocurrió en la Plaza de los Poetas, en las inmediaciones del Parque Lobera, situado en el centro de la ciudad, cuando el agente fue requerido de forma urgente por varios menores que huían de un individuo que, supuestamente, los perseguía y amenazaba con un cuchillo.

Según ha detallado el portavoz, los menores presentaban diversas lesiones visibles, principalmente contusiones y erosiones en brazos y hombros, y manifestaron al guardia civil que habían sido agredidos por el hombre, quien continuaba persiguiéndolos.

Ante la situación, el agente se dirigió inmediatamente hacia el presunto agresor, que portaba un arma blanca y mostraba una actitud muy alterada. Tras identificarse como miembro de la Guardia Civil, trató inicialmente de rebajar la tensión mientras solicitaba apoyo a través del Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia.

Sin embargo, el sospechoso accedió poco después a una vivienda cercana y regresó portando un objeto contundente de grandes dimensiones, lo que incrementó considerablemente el riesgo tanto para los menores como para el propio agente.

La citada fuente ha detallado que el guardia civil actuó con prudencia, determinación y proporcionalidad, logrando desarmar, inmovilizar y calmar al presunto autor de los hechos hasta la llegada de una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía, que asumió la intervención y procedió a la detención del individuo para su posterior puesta a disposición judicial.

La Comandancia de la Guardia Civil ha destacado que la rápida actuación del agente permitió salvaguardar la integridad física de los menores y evitar que el incidente pudiera derivar en consecuencias de mayor gravedad.

Por último, la Comandancia ha trasladado públicamente su felicitación y reconocimiento al agente por su "integridad, profesionalidad, valentía y elevado sentido del deber" demostrado durante la intervención.