La Guardia Civil rescata a un menor atrapado en una zona rocosa de la playa de Trápana en Melilla

Rescate de un menor atrapado en una zona rocosa de la playa de Trápana en Melilla. - COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE MELILLA

MELILLA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a un menor de edad que se encontraba en una situación de grave peligro en la zona de la Boca del León, concretamente en la playa de Trápana, en Melilla.

Según ha informado la Comandancia, su Central Operativa de Servicios recibió el aviso de un vigilante de seguridad de Melilla la Vieja alertando de la presencia de un bañista en apuros.

El joven estaba encaramado en una roca, aislado y sin posibilidad de salir por sus propios medios debido al fuerte oleaje. Hasta el lugar se desplazó de inmediato el Equipo de Natación, Intervención y Rescate (NIR) de la Comandancia de la Guardia Civil.

El portavoz policial ha destacado que, "a pesar de las dificultades provocadas por el mal estado de la mar, la embarcación oficial logró aproximarse a la zona".

En ese momento, uno de los agentes especialistas se lanzó al agua y consiguió alcanzar al menor, trasladándolo a nado hasta la embarcación.

La citada fuente ha explicado que el joven presentaba signos de hipotermia, por lo que fue atendido en el lugar con primeros auxilios antes de ser trasladado al puerto, donde fue entregado a sus familiares.

La actuación concluyó con éxito "gracias a la pericia y profesionalidad de los agentes intervinientes, que lograron salvaguardar la integridad física del menor en una situación de alto riesgo", ha indicado el portavoz.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar la precaución en zonas rocosas y de mar abierto, recomendando evaluar siempre las condiciones del mar y evitar el baño en áreas peligrosas o en solitario.