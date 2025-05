Imbroda (PP) "rechaza" los bombardeos en Gaza y llama a preservar "la convivencia en Melilla"

MELILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), a raíz de los sucesos de muerte y hambruna en Gaza (Palestina) y el reciente atentado terrorista en el exterior del Museo Judío de la Capital (Washington DC) con el asesinato de dos trabajadores de la Embajada de Israel en Estados Unidos, ha secundado las palabras del Papa León XIV y ha pedido el "cese inmediato de la guerra y haya paz", en alusión al conflicto entre Israel y Palestina, reclamando que se acaben "los bombardeos sobre población civil en Gaza".

En rueda de prensa, Imbroda también ha pedido que "no se traslade a la ciudad española del norte de África, donde prácticamente la mitad de la población es de origen musulmán, conflictos internacionales que puedan romper la convivencia entre personas de distintas culturas".

Imbroda ha respaldado las declaraciones del Papa León XIV, sumándose a su petición de que "paren las máquinas de matar" y se abra un proceso de diálogo. "Yo pido la paz, pido que cese ya la guerra. Estoy de acuerdo con nuestro Papa. Que las grandes potencias se sienten a hablar. La paz la queremos todos", ha manifestado el presidente melillense.

Durante su intervención, la primera autoridad melillense ha mostrado su rechazo a los bombardeos indiscriminados en Gaza: "No puedo ni quiero estar de acuerdo. Protesto ante esa barbaridad. Pero también protesto contra las provocaciones que generan situaciones apocalípticas. Ya está bien. Que se sienten y hablen en paz".

"NO PUEDE HABER EXALTADOS"

El también presidente del PP melillense ha alertado del riesgo de que conflictos internacionales puedan alterar la convivencia en Melilla, una ciudad donde prácticamente la mitad de la población es de origen musulmán. En este sentido, ha pedido no trasladar el conflicto a la ciudad: "Aquí no puede haber ningún exaltado que crea que esto es un frente de batalla como en Gaza. No lo es. Aquí somos ciudadanos que queremos vivir en paz. Iré contra cualquiera que actúe en nombre de una pretendida venganza".

Imbroda ha reivindicado "la convivencia ejemplar de Melilla entre cristianos, judíos y musulmanes", y ha recordado los esfuerzos realizados desde su Gobierno por mantener la cohesión social. En este sentido, ha asegurado que "en Melilla no hay racismo", porque se trabaja "por todos, sin distinciones". "Este relato es el que debe prevalecer, porque de lo contrario, nada tendrá sentido", ha abundado.

En su intervención, también ha hecho una breve exposición del conflicto palestino-israelí, calificándolo de "antiguo" y "complejo", y ha recordado que "Yasser Arafat y Yitzhak Rabin fueron premios Nobel de la Paz porque había acuerdos".

Además, ha denunciado el golpe de Estado de Hamás contra Al-Fatah en la franja de Gaza y ha considerado que la radicalización del conflicto ha llevado a una escalada de violencia insostenible: "Israel tiene derecho a defenderse, pero no a matar inocentes. Hay muchos niños muertos, gente pasando hambre y enfermedades. Eso no puede ser".

Imbroda ha concluido su declaración con una súplica: "Basta ya de bombas. Que haya paz. Eso es lo que pedimos desde el Gobierno de Melilla. No podemos permitir que intereses políticos rompan la convivencia. Nos jugamos nuestra vida, nuestro ser. Que nadie lo olvide".