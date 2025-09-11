Imbroda tacha de "bochornoso" el gesto de CPM en el minuto de silencio por el joven melillense asesinado en Jerusalén

MELILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha calificado de "bochornoso" el gesto de dos diputadas de Coalición por Melilla (CPM), que durante el minuto de silencio en memoria de Yaakob Pinto --joven melillense asesinado este lunes en un atentado en Jerusalén-- desplegaron una bandera de Palestina con una inscripción en la que se podía leer "Por todas las víctimas del genocidio" en Gaza.

"Han querido violentar y romper un acto de recuerdo emotivo a un melillense que ha sido asesinado", ha declarado Imbroda a pregunta de los periodistas, lamentando que el principal partido de la oposición convirtiera en "un acto político torticero, carroñero y malo" lo que, a su juicio, "debía haber sido un homenaje solemne a un melillense".

El presidente ha subrayado que el Pleno de la Asamblea guarda habitualmente minutos de silencio por distintas tragedias, incluidas las víctimas de violencia de género o melillenses fallecidos en circunstancias trágicas. "Yaacob Pinto es un melillense, chico joven, de veintipocos años, que ha sido asesinado por terroristas. Nos debe doler que a un melillense lo maten, sea donde sea y esté donde esté", ha señalado.

Imbroda ha insistido en que la Asamblea de Melilla "no es Naciones Unidas ni ningún parlamento foral", sino "la asamblea de todos los melillenses", y que el minuto de silencio estaba dirigido a rendir respeto y memoria a la víctima. "Me duelen todas las víctimas, pero las de Melilla tienen un componente especial porque son melillenses", ha remarcado, antes de subrayar que el recuerdo era "independientemente de la religión que tenga".

El líder del PP en Melilla ha querido diferenciar este homenaje de su postura personal y la de su partido sobre el conflicto en Gaza. "Estamos completamente en contra de que se masacre al pueblo gazatí. La guerra debe parar ya, basta de tanta muerte de inocentes y de tantos niños asesinados. Igual que en Ucrania, o en Nigeria, donde miles de cristianos están siendo masacrados", ha afirmado. "Pero eso es una cosa, y otra muy distinta venir a hacer política a costa de la muerte de un melillense asesinado por terrorismo", ha agregado.

Por otra parte, en respuesta a unas declaraciones del diputado de Somos Melilla, Amin Azmani, quien le acusó de negar que en Gaza se esté produciendo un genocidio, Imbroda ha sido contundente: "El señor Azmani es un sinvergüenza como la copa de un pino. Un sinvergüenza, un cara en política que intenta medrar y sacar provecho donde sea. No me merece ningún crédito ni comentario más", ha concluido.