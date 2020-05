Melilla advierte a los ciudadanos de que "podrán usar las playas bajo la responsabilidad de cada uno"

MELILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente de Melilla, Hassan Mohatar (CPM), ante la falta aún de un Plan de Playas para su aprobación por la Delegación del Gobierno y la polémica con esta institución tras afirmar la delegada Sabrina Moh (PSOE) que no puede aprobar un plan "inexistente" porque aún no se le ha entregado, ha admitido que en Melilla "los ciudadanos ya pueden bañarse o tomar el sol desde que estamos en Fase 2, está permitido, pero bajo su responsabilidad, puesto que aún no está habilitado el Servicio de Socorrismo, que comenzará el 1 de junio".

En rueda de prensa telemática, el consejero de Medio Ambiente ha puesto de manifiesto que "la Consejería no tiene responsabilidad alguna en la apertura o cierre de las playas, solo en acondicionarlas", después de que Sabrina Moh manifestara que "la Delegación del Gobierno no puede dar el visto bueno a un plan de playas inexistente. Seguimos a la espera --ha añadido-- de recibirlo por parte de la Consejería de Medio de Ambiente de Melilla para poder dar el visto bueno".

Mohatar ha indicado sobre el Plan de Playas que "es un documento sobre reserva del suelo para disponer una serie de servicios y dicho documento aún no se ha remitido a Delegación de Gobierno porque se estaba a la espera de conocer las recomendaciones del Gobierno central, que se hicieron públicas este fin de semana en una orden del Estado".

Ha admitido que, ahora que se conocen dichas medidas, se aplicarán al borrador del Plan de Playas y se entregará a Delegación de Gobierno. Recuerda que desde su Área de Fomento se indicó a la Consejería que se esperará a conocer la orden antes de entregárselo.

Sobre la polémica con el ente estatal, Hassán Mohatar ha aclarado que "en ningún momento se ha achacado que no se abran las playas" a la Delegación del Gobierno.

Por todo ello, ha querido mandar un mensaje directo para los usuarios de las playas: "ya pueden bañarse o tomar el sol desde que estamos en Fase 2, está permitido, pero bajo su responsabilidad, puesto que aún no está habilitado el Servicio de Socorrismo, que comenzará el 1 de junio" ha recalcado.

El titular de Medio Ambiente ha explicado que "el Plan de Playas no es determinante, no es fundamental para abrir las playas. Se presenta todos los años en marzo-abril y es un documento de reserva de terreno donde dice qué va a poner: sombrillas, hamacas. Pero más allá de esto, los ciudadanos pueden bañarse en cualquier época del año, eso no lo restringe el Plan de Playas".