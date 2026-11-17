El cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Sevilla, Juan Bravo, atiende a los medios frente a la estación de Santa Justa de Sevilla. A 17 de noviembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). El cabeza de lista del PP al Congreso de los Di - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha señalado este martes que habría que preguntarse por qué España "no está" en acuerdos entre países de la Unión Europea como el alcanzado entre Grecia, Austria, Alemania, Dinamarca y Países Bajos con Ruanda para abrir en este país un centro de deportación de migrantes.

Así se ha pronunciado el también cabeza de lista del PP por Sevilla al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre a preguntas de los periodistas en una atención a medios ante la estación de tren Santa Justa de la capital andaluza.

A la pregunta de si el PP apoya dicha propuesta de países europeos de "deportar a Ruanda a inmigrantes", Juan Bravo ha reivindicado que su formación apuesta por una "inmigración ordenada y legal", de personas que vengan al país "a trabajar", pero no "a delinquir", y ha puesto de relieve que España "no pinta nada" en dicha propuesta acordada entre los citados cinco países de la UE.

"Es una propuesta en la que España, por desgracia, no pinta nada", ha comentado Juan Bravo, que en esa línea ha puesto de relieve que a este país no le tienen "en cuenta" ni para eso ni "para el tema de Ucrania", de forma que "España ha pasado a no ser atendida por nadie", según ha lamentado.

Dicho esto, el vicesecretario 'popular' ha agregado que "a los españoles lo que les preocupa es por qué en Canarias han entrado en tres días 4.000 personas", cuando "el Gobierno estaba avisado y de nuevo no ha hecho nada", y también "por qué en Ceuta siguen 15.000 personas que invadieron" el territorio español.

"La pregunta es por qué este Gobierno no gestiona nada, no se preocupa de los españoles" y por qué "hace un efecto llamada", según ha abundado Juan Bravo, que ha remarcado que la "propuesta" del PP pasa por el "retorno" de los inmigrantes que hayan "entrado de manera ilegal y no vengan a trabajar y a aportar", de forma que estén en España y no cumplan con las leyes" del país.

"Nuestra propuesta es el retorno a los distintos sitios que se puedan plantear, no entramos a la valoración de uno u otro; desde luego en España no" se deben quedar, ha continuado respondiendo el representante del PP, quien, preguntado en concreto por dicha propuesta para la creación de un centro de deportación en Ruanda, ha comentado que es "una iniciativa que han presentado varios países" que se han puesto de acuerdo para ello, y con la que, además, la UE "está de acuerdo".

Al respecto, ha puesto de relieve que España es país miembro de la Unión Europea, y lo habría que preguntarse es "por qué España no está en nada de eso". "¿Por qué, si hay un plan de retorno, un plan de asilo, un plan de inmigración en Europa, España es el único país que está en contra? Eso es lo que nos tendríamos que preguntar", ha abundado Juan Bravo para agregar que lo que habría que preguntarse es "por qué España, que tiene más problemas que nadie en el resto de Europa, no está en Europa".

CEUTA

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre el posible papel de Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales del pasado mes de julio, el vicesecretario del PP ha señalado que "lo que acreditan los últimos informes" en el marco de la investigación de ese episodio "es que había miembros del entorno de Marruecos organizando la invasión a Ceuta", y que "el propio presidente del Gobierno de España", Pedro Sánchez, "dijo que era una violación de la integridad territorial de España".

Ha defendido que el PP "acertó desde el principio" de esta crisis porque estuvo "allí", en Ceuta, y no hizo como Sánchez, de "estar 110 minutos" en la ciudad autónoma para, después, "marcharse e irse de vacaciones", aunque "la ciudad estaba invadida", según ha criticado antes de apostillar que "dejó a un ministro", como era el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "se marchó al día siguiente a las 13 horas".

Juan Bravo ha agregado que en Ceuta "los problemas siguen igual o peor, porque el tiempo juega en su contra", y ha criticado que Pedro Sánchez "no ha encontrado tiempo para volver a Ceuta, ni tampoco para llamar" al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y al respecto ha manifestado que los españoles "ven que, cuando tenemos un problema, el presidente es el primero que se va".

Frente a ello, Juan Bravo ha considerado que "los españoles quieren un presidente" como él defiende que es el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que "les acompañe con hechos, con sentimientos, con empatía, con abrazos, y si les acompaña con una lágrima, tampoco pasa nada, porque eso demuestra empatía, sentimiento, y que somos personas que, ante las desgracias de los demás, las sufrimos en primera persona", ha concluido el que fuera también consejero de Hacienda en el primer gobierno de coalición de PP y Ciudadanos en Andalucía.

ALMEIDA: "ESPAÑA NO PINTA NADA EN LA UE"

Por otro lado, sobre la cuestión de la inmigración y la referida propuesta de un centro de deportación en Ruanda le han preguntado también en esta atención a medios al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), quien ha incidido en denunciar que "España no pinta nada en la Unión Europea, y eso nos debería preocupar a todos".

En esa línea, ha llamado la atención acerca de que, pese a ser España "uno de los cuatro países más grandes de la Unión Europea, cuando se aborda una cuestión tan esencial como la inmigración, se comparta o no el enfoque que se está dando, con nosotros no cuentan".

"A nosotros, (Pedro) Sánchez nos ha vendido que él tiene un peso internacional, que a él se le reconoce, pero cuando se tiene que abordar una cuestión como la guerra en Ucrania, o como la inmigración, no pintamos nada, no cuentan con nosotros, y eso yo creo que todos los españoles nos debería preocupar", ha insistido en comentar el alcalde de Madrid.

Al hilo de la propuesta de deportar inmigrantes a Ruanda, Martínez-Almeida ha puesto de relieve que "en Ceuta hay 15.000" personas "todavía que están" de forma "ilegal" en la ciudad autónoma, y en la isla canaria de El Hierro "han llegado más inmigrantes ilegales prácticamente que la población que tiene".

Sobre la propuesta de Ruanda, el alcalde madrileño ha opinado que "lo que hay que hacer es retornar a las personas que están ilegales en el país", y retornarlos "a sus países". "Creo que esa es la medida" por la que "nosotros (los 'populares') optamos, y la que hemos puesto en nuestro programa electoral", ha añadido el regidor 'popular'.

En esa línea, ha subrayado que el PP dice en su programa electoral que "sí a la inmigración que es legal, que es ordenada, que está vinculada al mundo del trabajo", mientras que entiende que "la inmigración ilegal, obviamente, hay que combatirla, en primer lugar porque empobrece los países de origen", y "en segundo lugar porque ya está bien de las mafias de inmigración ilegal", según ha agregado antes de reivindicar también el "derecho" de España a "proteger" sus fronteras y a que no les "pase ni lo que está pasando en Ceuta ni en El Hierro", según ha remachado.