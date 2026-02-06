El presidente de Ceuta habla con Pedro Sánchez y le pide ayuda para enfrentar la creciente presión migratoria

Archivo - Una patrulla del Servicio Marítimo de la Guardia Civil frente a la playa del Tarajal, en una imagen de archivo - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha aprovechado la llamada recibida este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle ayuda de cara a controlar la presión migratoria en la frontera sur.

El titular del Ejecutivo nacional se ha puesto en contacto con el barón popular para transmitirle "su apoyo y solidaridad" en relación con las consecuencias de la sucesión de borrascas que han mantenido aislada por mar y aire a la ciudad autónoma durante varios días.

El líder de la administración autonómica ha agradecido a Sánchez "la preocupación mostrada" y ha solicitado su intervención para hacer frente al aumento de los flujos migratorios por el mar y por la valla como consecuencia del temporal.

Las conexiones marítimas y aéreas de la ciudad con la península han permanecido cortadas desde el miércoles, cuando se activó el aviso naranja por fuertes rachas de viento, precipitaciones y fenómenos costeros.

Este viernes, el Puerto de Ceuta y el de Algeciras ya experimentan salidas de barcos, a pesar de que la ciudad autónoma se mantiene en aviso amarillo hasta las 21,00 horas por el momento.

Más allá del aumento de la presión migratoria en las dos fronteras con Marruecos, donde los agentes de la Guardia Civil tratan de evitar constantes intentos de entrada irregular, en la ciudad se han producido durante estos días numerosas incidencias, principalmente por la caída de árboles y filtraciones en edificios.

El sargento del Cuerpo de Bomberos de Ceuta, Juan Luis Arnés, ha informado de que su personal está registrando un elevado número de intervenciones con motivo de los últimos temporales, con jornadas que han superado las 70 actuaciones en un solo día.

En una popular carretera ceutí ubicada en mitad de la montaña García Aldave se han retirado ocho árboles de grandes dimensiones caídos sobre el asfalto. A ello se suman las palmeras desplomadas en toda la ciudad, muros con riesgo de colapso, cascotes desprendidos de fachadas, corrimientos de tierra y caída de diversos elementos urbanos.

Los consejeros de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, y de Medio Ambiente, Alejandro Ramírez, se desplazaron en la tarde de ayer a las zonas más afectadas para comprobar de primera mano la actuación de los servicios de emergencias.

Además, varios centros educativos de la ciudad han sufrido filtraciones en sus instalaciones, lo que ha provocado la indignación de partidos como el PSOE o los localistas Ceuta Ya! y MDyC, que han denunciado la falta de políticas para el mantenimiento de los colegios e institutos públicos, que compete a la Ciudad Autónoma.

La consejera de Educación, Pilar Orozco, ha asegurado que su área está trabajando para solventar los desperfectos.

También se han notificado filtraciones de aguas fluviales en los juzgados de la ciudad, en el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y en uno de los tres centros de salud.

El temporal ha azotado con más fuerza a algunas barriadas, como la de los Rosales, que sufre cortes de luz desde la mañana del jueves.