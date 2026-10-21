AFME incorpora a Joan Capdevila, consejero de la CNMC, a la jornada sobre los retos de la electrificación

Programa jornada AFME - AFME

(Información remitida por la empresa firmante)

El encuentro sobre tecnología y crecimiento se celebrará el 28 de octubre en el Auditorio Rafael del Pino en Madrid con la participación de expertos del sector

Madrid, 21 de octubre de 2026.- La Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME) ha anunciado la incorporación de Joan Capdevila, consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al programa de la jornada "El reto de la electrificación: Tecnología y Crecimiento". El evento tendrá lugar el próximo 28 de octubre, en horario de 10:15 a 14:15 horas, en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid.



Durante su intervención, Capdevila analizará la revisión de la normativa actual para abordar los desafíos en la gestión de las redes y fomentar la transformación necesaria para cumplir con los objetivos de electrificación. Entre los temas que tratará se encuentran la retribución a las inversiones en redes eléctricas, la actualización de los peajes de acceso, la integración de fuentes renovables y la creciente relevancia de la demanda energética.



La sesión inaugural contará con la presencia de Luis Lópezbarrena, presidente de AFME, y Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria. Tras la apertura, Óscar Querol, director general de AFME, expondrá las conclusiones del nuevo Informe Sectorial, que detalla la evolución y perspectivas de la industria de fabricantes de material eléctrico en España. Asimismo, se llevará a cabo la sesión "¿Qué red eléctrica necesitamos?", en la que participarán el presidente de AFME y Eva Mancera, consejera delegada de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes del Grupo Iberdrola.



El encuentro incluirá una mesa de debate sobre los principales desafíos de la electrificación. En este espacio participarán representantes de entidades como la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Spain DC, Sonnen Ibérica, SEAT & CUPRA, además del experto en transición energética Joan Herrera. Los participantes abordarán aspectos críticos como el almacenamiento, la expansión de centros de datos, la movilidad eléctrica y el papel de las comunidades energéticas en un escenario de descarbonización.



El cierre de la jornada correrá a cargo de José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación entre 2011 y 2016, quien ofrecerá la ponencia titulada "Geopolítica: un nuevo cambio de época". Tras su intervención, el acto finalizará con un almuerzo cóctel para los asistentes.



En el marco de este evento, AFME presentará el informe sectorial mencionado, el cual analiza el peso de la industria en el tejido nacional. El documento evalúa la capacidad de los fabricantes para responder al incremento de la demanda, facilitar la integración de renovables y modernizar las infraestructuras, elementos fundamentales para la competitividad y autonomía industrial del país.

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