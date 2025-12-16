Caja de Ahorros y Mastercard impulsan la digitalización de los subsidios estatales en Panamá

Mastercard y Caja de Ahorros - Mastercard

Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros, anunció junto a Mastercard una alianza estratégica para transformar digitalmente la entrega de subsidios estatales en Panamá, iniciando con los programas de becas escolares y universitarias

Panamá, 16 de diciembre.- En línea con su compromiso con el desarrollo económico, la inclusión financiera y la modernización del sistema de pagos, Mastercard y Caja de Ahorros formalizaron una alianza estratégica orientada a digitalizar la distribución de subsidios gubernamentales. La iniciativa busca fortalecer la eficiencia, la trazabilidad y la transparencia en la entrega de fondos públicos, al tiempo que amplía el acceso de miles de ciudadanos a la economía digital.



La firma del convenio se realizó en la ciudad de Nueva York y contó con la participación del presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino Quintero; Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros; y Linda Kirkpatrick, presidenta de Mastercard para las Américas. El encuentro ratificó el respaldo institucional a un proyecto alineado con la transformación digital del Estado.



Caja de Ahorros: Una plataforma digital con impacto social y visión de futuro

Más allá de la digitalización de las becas educativas, el proyecto ha sido concebido como una plataforma tecnológica escalable, diseñada para gestionar de forma segura y eficiente diversos subsidios estatales desde una sola herramienta digital. Esta solución permitirá centralizar procesos, mejorar el control del gasto público y elevar los estándares de transparencia en la administración de los recursos.



"Para Caja de Ahorros, esta alianza representa un paso estratégico hacia nuestra visión de bancarizar a Panamá a través de la innovación y de modelos de negocio sostenibles y rentables. Este tipo de iniciativas permiten al país avanzar hacia una economía más digital, inclusiva y conectada con las necesidades reales de la población", añadió el gerente general Andrés Farrugia.



A partir de 2026, más de 500 mil estudiantes panameños que reciben becas escolares y universitarias tendrán acceso a una tarjeta prepago Mastercard Caja de Ahorros, con la cual podrán realizar compras en comercios físicos y en línea, además de utilizar servicios de transporte público como MiBus y Metro.



El sistema garantiza disponibilidad inmediata de los fondos, mayor control para los beneficiarios y un uso más eficiente de los recursos estatales.



Desde Mastercard, Linda Kirkpatrick destacó que la alianza con Caja de Ahorros, bajo la gestión de Andrés Farrugia, contribuye a fortalecer la agenda de inclusión financiera del país y a modernizar la infraestructura de pagos del sector público.



La iniciativa consolida a Caja de Ahorros, bajo el liderazgo de Andrés Farrugia, como un actor clave en la transformación digital del sistema de subsidios en Panamá, sentando las bases de un modelo moderno, seguro y replicable para futuras políticas públicas.







