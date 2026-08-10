Dr. Máximo Evia; por qué el diagnóstico importa más que el tratamiento en la flacidez facial - Aesthetic Boutique Dr. Máximo Evia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de agosto de 2026.-

El envejecimiento de la piel es un proceso natural que afecta de forma diferente a cada persona. La pérdida de firmeza, la disminución del colágeno y los cambios en la estructura de los tejidos hacen que la flacidez facial aparezca con distinta intensidad y en diferentes zonas del rostro.

Por este motivo, los especialistas insisten en que no existe un tratamiento universal capaz de responder a todos los casos. Antes de plantear cualquier procedimiento, resulta imprescindible realizar un diagnóstico individualizado que permita identificar el origen de la flacidez y valorar cuál es la alternativa más adecuada desde un punto de vista médico.

Según explica el Dr. Máximo Evia, especialista en medicina estética, "la flacidez facial no responde a una única causa, ya que puede estar relacionada con la pérdida de colágeno, con el descenso de los tejidos, con cambios en la calidad de la piel o con una combinación de varios factores". "Por eso el diagnóstico es siempre el punto de partida", agrega.

Cada paciente presenta un tipo de flacidez diferente

Aunque la flacidez facial suele asociarse al paso del tiempo, también intervienen factores como la genética, los cambios de peso, la exposición solar o determinados hábitos de vida. Estas variables hacen que dos pacientes con una apariencia similar puedan necesitar tratamientos completamente distintos.

"Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que todos los pacientes deben recibir el mismo tratamiento. La valoración médica permite identificar qué estructuras están afectadas y establecer una estrategia adaptada a cada caso", señala el Dr. Máximo Evia.

La exploración clínica no solo analiza el estado de la piel, sino también el volumen facial, la calidad de los tejidos y el grado de descolgamiento. Esta evaluación resulta esencial para determinar qué procedimiento puede estar indicado y cuáles no aportarían un beneficio real en función de las características del paciente.

Inductores de colágeno, ácido hialurónico o cirugía: cuándo puede indicarse cada opción

Las posibilidades terapéuticas para abordar la flacidez facial son diversas y responden a indicaciones diferentes. En determinados pacientes, los inductores de colágeno pueden formar parte del tratamiento cuando el objetivo es estimular la producción natural de colágeno y mejorar progresivamente la calidad de la piel.

En otros casos, el ácido hialurónico puede estar indicado para recuperar determinados volúmenes faciales o proporcionar soporte a estructuras concretas, siempre que la valoración médica determine que esa es la opción más apropiada.

"Cada herramienta tiene unas indicaciones y unas limitaciones. No se trata de elegir un tratamiento porque esté de moda, sino de seleccionar el más adecuado para las necesidades de cada paciente", explica el Dr. Máximo Evia.

Cuando la flacidez alcanza un grado más avanzado y existe un descenso importante de los tejidos, la cirugía puede ser la alternativa que ofrezca una respuesta más adecuada. La decisión depende siempre de la valoración clínica y de las expectativas del paciente, evitando planteamientos generalistas o soluciones estandarizadas.

El diagnóstico personalizado como base de una decisión médica

La medicina estética ha evolucionado hacia un enfoque cada vez más personalizado, en el que la indicación de cualquier procedimiento parte de una evaluación médica completa. Este proceso permite establecer objetivos realistas y seleccionar la opción terapéutica que mejor se adapta a las características individuales de cada paciente.

"El mejor tratamiento no es el más conocido ni el más demandado, sino el que responde al diagnóstico realizado tras estudiar cada caso de forma individual", afirma el Dr. Máximo Evia.

La flacidez facial requiere, por tanto, un abordaje basado en criterios médicos y en la evidencia científica disponible. La realización de un diagnóstico previo permite comprender el origen del problema, valorar las distintas alternativas terapéuticas y determinar cuándo pueden estar indicados los inductores de colágeno, el ácido hialurónico o la cirugía, siempre desde un enfoque individualizado orientado a las necesidades específicas de cada paciente.

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