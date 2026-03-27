Grupo Insur inicia su andadura en la Comunidad Valenciana con un residencial de 130 viviendas en Paterna - Grupo Insur

La compañía destinará una inversión de más de 32 millones de euros para este proyecto, que generará más de 150 puestos de trabajo, entre directos e indirectos

“Este nuevo desarrollo representa un hito en la expansión de Grupo Insur, que no solo amplía su presencia geográfica, sino que también refuerza su posicionamiento en mercados clave con alta demanda residencial”, ha señalado el director de promoción residencial de Grupo Insur, Zacarías Zulategui

El proyecto incluirá viviendas de uno, dos y tres dormitorios, con plazas de aparcamiento, trasteros y zonas comunes

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 27 de marzo de 2026.- Grupo Insur continúa avanzando en su estrategia de crecimiento nacional tras la adquisición de una parcela en el sector de Los Molinos, en el municipio de Paterna (Valencia), donde desarrollará su primer proyecto residencial en la Comunidad Valenciana, un conjunto de 130 viviendas para el que destinará una inversión de más de 32 millones de euros. El proyecto, generará más de 150 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

Según ha explicado el director de promoción residencial de Insur, Zacarías Zulategui, “este nuevo desarrollo representa un hito en la expansión de Grupo Insur, que no solo amplía su presencia geográfica, sino que también refuerza su posicionamiento en mercados clave con alta demanda residencial”. “La Comunidad Valenciana representa para nosotros una oportunidad clara de crecimiento a medio y largo plazo. Nuestro compromiso es continuar identificando suelos y promoviendo desarrollos de calidad que se integren en el tejido urbano y aporten soluciones residenciales adaptadas a las necesidades actuales”.

El proyecto incluirá viviendas de uno, dos y tres dormitorios, plazas de aparcamiento, trasteros y espacios para bicicletas. Además, ofrecerá zonas comunes pensadas para el bienestar de los futuros residentes, entre las que se incluyen una piscina exterior comunitaria, un club social, un parque infantil y un gimnasio equipado de última generación.

Situado en Los Molinos, al sur de Paterna, el residencial se encuentra en una de las zonas con mayor proyección del área metropolitana de Valencia. Su localización privilegiada, a tan solo cinco kilómetros del centro de Valencia, permitirá acceder a la capital en apenas 15 minutos mediante transporte público.

En este sentido, la promoción contará con excelentes conexiones, destacando su proximidad a la estación de metro de Santa Rita, situada a solo 250 metros, así como el acceso a la red de Metrovalencia (Línea 2), tren y múltiples líneas de autobús. Además, dispone de conexiones rápidas por carretera a través de la CV-35, la V-30 y la A-7.

Un entorno en crecimiento

Con más de 76.000 habitantes, Paterna es uno de los municipios más dinámicos del entorno metropolitano de Valencia, destacando por su crecimiento urbanístico y su consolidada oferta de servicios. En concreto, el sector Los Molinos se configura como una nueva zona residencial en expansión que combina accesibilidad, servicios y entorno natural, ya que su proximidad al Bosque de la Vallesa, integrado en el Parque Natural del Turia, permite disfrutar de un entorno con amplias opciones de ocio al aire libre, senderismo y actividades deportivas.

A ello se suma una amplia oferta de servicios cercanos, incluyendo supermercados, comercios, centros educativos y sanitarios, que refuerzan el atractivo de esta ubicación para familias y residentes. De esta forma, el nuevo residencial contribuirá a la dinamización de la vida social y económica de la zona y motivará la expansión de nuevos proyectos en la misma.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés.

Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 114.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.000 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 5.026 viviendas en las zonas prime de Andalucía, Madrid y Valencia y 104.849 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 38.699 metros cuadrados están en desarrollo.

Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas. Más información en grupoinsur.com.

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