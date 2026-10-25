Un hombre salda 26.941 € en Barcelona (Cataluña) con Repara tu Deuda y la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de octubre de 2026.-

Cuando el sueldo apenas alcanza para pagar el alquiler, cualquier imprevisto puede poner en peligro la estabilidad económica. Esta situación llevó a un hombre de Barcelona (Cataluña) a acumular deudas que finalmente ha conseguido dejar atrás gracias a Repara tu Deuda Abogados, el despacho por excelencia en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad en territorio español. La cantidad cancelada asciende a 26.941 euros.

Un préstamo para llegar a fin de mes que terminó siendo imposible de pagar

Percibía un salario inferior a 1.000 euros mensuales, explican los abogados de Repara tu Deuda sobre la situación del afectado en 2018, cuando solicitó un préstamo personal para afrontar el alquiler de su vivienda habitual y otros gastos imprescindibles.

Los letrados señalan que el hombre atravesaba una etapa de precariedad laboral y disponía de muy poco margen económico. Además de recurrir a aquella financiación, utilizó una tarjeta de crédito para atender sus necesidades.

La situación empeoró con la pandemia de la COVID-19. El solicitante perdió su empleo y sufrió una caída drástica de ingresos, lo que le impidió continuar pagando las cuotas del préstamo, superiores a 500 euros mensuales.

Desde entonces, no ha conseguido regularizar sus obligaciones. La falta de recursos suficientes y de patrimonio líquido le impedía responder a las cantidades pendientes.

Una oportunidad también para quienes pierden su empleo

La Ley de Segunda Oportunidad está pensada para perfiles muy diversos: pequeños empresarios cuyos negocios o inversiones no dieron los resultados esperados, personas desempleadas, trabajadores que atraviesan circunstancias laborales complicadas, afectados por problemas de salud propios o familiares y particulares que han sido víctimas de engaños.

Para facilitar el seguimiento del procedimiento, Repara tu Deuda dispone de MyRepara, una herramienta digital que permite a sus clientes:

-Consultar el estado de su expediente y conocer cómo avanza la tramitación.

-Acceder a información del procedimiento desde un mismo espacio.

-Seguir las novedades de su caso sin depender exclusivamente de las consultas telefónicas.

La atención y la constancia, entre los aspectos más valorados por los clientes

Las opiniones sobre Repara tu Deuda Abogados destacan diferentes aspectos de su servicio. Algunos usuarios valoran la cercanía en el trato y la disposición de los profesionales para resolver dudas, mientras que otros ponen el acento en la organización, la dedicación y el acompañamiento durante el proceso.

También aparecen experiencias de personas que tuvieron que esperar meses o años para obtener una resolución favorable. Sus comentarios reflejan tanto la satisfacción por los resultados como la importancia de mantener una comunicación clara durante los trámites judiciales.

En el caso de este hombre de Barcelona, la cancelación supone dejar atrás una carga que comenzó cuando sus ingresos ya eran insuficientes para cubrir lo esencial. Una situación que los profesionales de Repara tu Deuda resumen con una reflexión: Nadie debería tener que elegir entre pagar sus deudas y cubrir sus necesidades básicas. La segunda oportunidad existe para que esa elección no marque toda una vida.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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