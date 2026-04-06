Insur aprueba su nuevo Plan Estratégico con el foco en el crecimiento sólido, sostenible y transformador. - GRUPO INSUR

(Información remitida por la empresa firmante)

El Consejo de Administración de Inmobiliaria del Sur ha aprobado el Plan Estratégico para el periodo 2026-2030

Crecimiento orgánico, cliente como foco diferencial, innovación aplicada a los procesos de industrialización, desarrollo del talento interno o compromiso con la sostenibilidad son algunos de los ejes destacados del plan

En lo referente a los objetivos financieros, Insur prevé una cifra de negocio global acumulada entre 1.630-1.840 millones de euros, un EBITDA de 230-250 millones de euros, un beneficio después de impuestos de 175-195 millones de euros y una inversión cercana a los 500 millones de euros

Sevilla, 6 de abril de 2026.- El Consejo de Administración de Inmobiliaria del Sur ha aprobado su nuevo Plan Estratégico para el período 2026-2030, que tiene como objetivo fundamental crear valor a largo plazo, mediante una estrategia que impulsa un crecimiento sólido, sostenible y transformador.

El nuevo plan parte de unos cimientos sólidos tras el cierre del Plan 2021-2025, con un crecimiento de la cifra de negocio del 80%, el EBITDA un 144,7%, un 86,3% del beneficio neto y una reducción de la deuda financiera neta del 24,7%. En 2025 alcanzó niveles récord en sus 80 años de historia en ebitda y beneficio neto con importes de 48,2 y 39,3 millones de euros, respectivamente, y con unas perspectivas favorables para España y el sector inmobiliario tanto residencial como terciario y patrimonio.

Estas perspectivas son consecuencia, entre otros, del déficit estructural de vivienda, la demanda de oficinas prime, el récord de turistas y la oportunidad de soluciones flex para responder a los nuevos modelos residenciales.

Crecimiento orgánico, cliente, innovación y talento

Como palancas de esa estrategia de crecimiento, el Plan Estratégico 2026-2030 recoge el crecimiento orgánico y potencialmente inorgánico, la diferenciación y especialización de los tres negocios clave --promoción residencial, promoción terciaria y patrimonio--, una disciplinada asignación de capital entre los negocios, impulso de la tecnología e innovación apostando decididamente por la industrialización de todos los procesos, el cliente como foco diferencial y el desarrollo del talento interno, ampliando capacidades ante el reto tecnológico y la IA.

Además, con la reciente entrada en la Comunidad Valenciana, el Grupo aspira a desarrollar una presencia relevante en este nuevo territorio, que se une a su apuesta por los mercados de Andalucía y Madrid con el fin de convertirse en un referente nacional del sector.

A su vez, el Plan establece también el compromiso del Grupo con la sostenibilidad, con un foco aún mayor en el retorno a largo plazo para todos sus grupos de interés.

Oportunidades frente a la incertidumbre

Durante el Consejo de Administración, se ha puesto en valor las principales fortalezas de Grupo Insur: su importante trayectoria, una elevada reputación e imagen de marca, un equipo experimentado y consolidado y un modelo probado de integración vertical y de desarrollo a través de alianzas con terceros.

Estos factores sitúan al Grupo en condiciones de explotar esas perspectivas favorables y aprovechar las oportunidades que le brinda el mercado para crecer con rentabilidad.

Todo ello a pesar de los riesgos e incertidumbres geopolíticas actuales, que están alterando globalmente los flujos de capital. No obstante, en momentos similares recientes, el Grupo demostró ser capaz de superarlos como la ruptura de suministros derivada del COVID, inflación en los costes energéticos tras la invasión de Ucrania o la abrupta subida de tipos a partir de 2022.

En ese sentido, gracias a su capacidad de ejecución y flexibilidad de su modelo, Grupo Insur ha concluido el anterior plan estratégico con un alto grado de desempeño. Para el Grupo, este tipo de situaciones históricamente generaron no solo retos sino también oportunidades que supo aprovechar.

Objetivos financieros

En cuanto a los objetivos financieros, el Plan Estratégico 2026-2030 proyecta una cifra de negocio acumulada global de entre 1.630-1.840 millones de euros, un EBITDA acumulado de entre 230-250 millones de euros, un beneficio después de impuestos acumulado de 175-195 millones de euros y una inversión cercana a los 500 millones de euros.

El Plan proyecta también, para 2030, un NAV (valor neto de los activos) de 563,3 millones de euros y un LTV --relación entre deuda financiera neta y GAV (valor bruto de los activos)-- del 31,6%.

Por último, los dividendos estimados anuales medios para el periodo 2026-2030 alcanzarían los 0,75€ por acción.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés.

Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 124.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.200 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 5.026 viviendas en las zonas prime de Andalucía, Madrid y Valencia y 104.849 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 38.699 metros cuadrados están en desarrollo.

Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas. Más información en grupoinsur.com.

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