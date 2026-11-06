Insur refuerza su presencia en Valencia con la apertura de su primera oficina comercial en Paterna

De izquierda a derecha, Román Harutyunyan, coordinador de proyecto de EAP; Patricia García Santamaría, directora territorial en Levante de Grupo Insur; y José Manuel Martínez, director del área residencial de Olivares Consultores. - INSUR

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía ha reunido a más de 100 asistentes en un acto que ha puesto de manifiesto este paso adelante en la estrategia de expansión por el territorio nacional marcada en su Plan estratégico 2026-2030

El grupo invertirá más de 32 millones de euros en el proyecto, que prevé generar 150 empleos, entre directos e indirectos

Valencia, 6 de noviembre de 2026.- Grupo Insur ha inaugurado la oficina de atención comercial de Insur Albanova, su promoción de 130 viviendas en Paterna (Valencia) que cuenta con una inversión de más de 32 millones de euros. La compañía ha reunido a más de 100 asistentes, entre clientes, inversores y colaboradores, en un acto que ha puesto de manifiesto un nuevo paso adelante en la estrategia de expansión por el territorio nacional que ya se avanzó en el Plan estratégico 2026-2030.

La oficina de atención comercial, situada en la calle Manises de Paterna, (Valencia), cuenta con un ‘showroom’ donde el cliente descubrirá de primera mano los materiales y las calidades del residencial, que ofrece viviendas de uno a tres dormitorios, todas ellas con terraza y cocina integrada al salón.

Según ha explicado Patricia García Santamaría, directora territorial en Levante de Grupo Insur, “la apertura de esta oficina comercial supone un gran hito para el desarrollo de Insur Albanova. La buena acogida que ha tenido la promoción desde su lanzamiento confirma la demanda de viviendas que combinan calidad, confort y funcionalidad". “Esta promoción, que afianza nuestra entrada en un mercado estratégico como es el de la Comunidad Valenciana, reafirma a la vez nuestra apuesta por desarrollar espacios residenciales que respondan a las necesidades actuales de los compradores y contribuyan mejorar su calidad de vida”.

Una zona con proyección de crecimiento

El residencial se ubica en Los Molinos (al sur de Paterna), en una de las áreas con mayor proyección de crecimiento del entorno urbano de Valencia que, además, se encuentra a solo cinco kilómetros del centro de la capital. Durante todas sus fases, el proyecto contribuirá a la generación de empleo de la zona con unos 150 puestos de trabajos previstos, entre directos e indirectos.

Entre los elementos más destacados de Insur Albanova, se encuentran sus zonas comunes, que incluyen una piscina exterior comunitaria, un club social amueblado, un parque infantil, un espacio habilitado para bicicletas y un gimnasio completamente equipado. A ello se suma la calificación energética ‘A’ con la que cuenta el residencial, supone un ahorro en el coste de suministros y aumenta en torno al 20% la eficiencia energética de los residentes. En paralelo, el barrio cuenta con una variedad de supermercados, comercios, y centros educativos y sanitarios.

Por otro lado, la promoción goza de buenas comunicaciones tanto con Valencia como con el resto del área metropolitana, gracias a su proximidad a la estación de metro de Santa Rita, situada a tan solo 250 metros, que permite acceder a la Línea 2 de Metrovalencia. A ello se suman sus conexiones ferroviarias y líneas de autobús, así como un acceso ágil a las principales vías de comunicación por carretera, entre ellas la CV-35, la V-30 y la A-7.

La ubicación también permite disfrutar de entornos naturales adecuados para realizar actividades al aire libre, con el Bosque de la Vallesa, integrado en el Parque Natural del Turia, y el Parque Central de Paterna, a escasos minutos. Un abanico de opciones que consolidan a Los Molinos como un enclave ideal para quienes buscan calidad de vida cerca de la capital valenciana.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con más de 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés. Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía y a nivel nacional e invierte y gestiona una cartera terciaria en explotación de más de 165.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales, con un valor bruto de 543 millones de euros de los cuales 125.000 metros cuadrados y 3.200 plazas de aparcamiento son de carácter patrimonial.

En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 5.046 viviendas en las zonas prime de Andalucía, Madrid y Valencia y 95.663 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria que están en desarrollo y en cartera. Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas. Más información en grupoinsur.com.

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