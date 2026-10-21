Nace BelFit Surf Method, programa de entrenamiento que prepara al cuerpo para surfear mejor en 8 semanas - BelFit Surf Method

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo método desarrollado por Belén González junto a Fernando Ferrao combina movilidad, fuerza, estabilidad, control y movimientos específicos de surf a través de un sistema progresivo y acumulativo que puede realizarse desde casa.

Madrid, 21 de octubre de 2026.- Mejorar en el surf no depende únicamente de pasar más horas en el agua. La movilidad, la fuerza, el equilibrio o la capacidad del cuerpo para reaccionar con rapidez pueden marcar también la diferencia a la hora de aprovechar una ola. Con esta premisa nace BELFIT Surf Method, el nuevo programa de entrenamiento de Belen González (BELFIT), entrenadora personal y creadora del método de preparación física, desarrollado junto a Fernando Ferrao, profesional del surf con varios títulos en su palmarés, cuya experiencia en este deporte aporta una visión práctica de las necesidades reales de los surfistas.

El programa, que propone preparar el cuerpo fuera del agua para mejorar su respuesta cuando llega el momento de surfear, tiene una duración de ocho semanas y está especialmente orientado a surfistas que quieren mejorar su condición física aplicada al surf sin necesidad de acudir a un gimnasio.

“No se trata únicamente de entrenar el Take Off, sino de preparar el cuerpo para que pueda hacer un Take Off mejor”, explica Belén, creadora de BELFIT.

26 ejercicios en un sistema progresivo y acumulativo

A diferencia de otros programas basados en repetir los mismos ejercicios incrementando progresivamente su dificultad, BELFIT Surf Method cuenta con una biblioteca de 26 ejercicios y circuitos diferentes, que se van acumulando de forma progresiva a la evolución del usuario.

A lo largo de las ocho semanas se trabajan distintas capacidades y cadenas corporales: movilidad de cadera, tobillo, columna torácica y hombros; fuerza de empuje, piernas y core; equilibrio, estabilidad y control corporal; y movimientos específicos relacionados con el surf y el Take Off.

La clave del método reside en su carácter acumulativo. Cada nueva fase incorpora capacidades adicionales sin abandonar el trabajo realizado anteriormente. Se trata de construir progresivamente un cuerpo más preparado para responder a las exigencias del surf.

El objetivo es que, al terminar las ocho semanas, el usuario no solo haya trabajado aspectos relacionados con su rendimiento sobre la tabla, sino que también conozca mejor cómo se mueve su cuerpo y disponga de una rutina de movilidad que pueda incorporar a su vida cotidiana más allá del propio programa.

“Queremos que la persona entienda su cuerpo. El surf es el objetivo específico del programa, pero durante el proceso estamos mejorando también cómo se mueve y cómo funciona ese cuerpo”, señala Belén. Fernando Ferrao añade que él ve cada día cómo “la mayoría no necesita más ganas, sino un cuerpo más preparado. Cuando eso cambia, todo cambia. Y para eso nace Belfit Surf Method”.

Un programa pensado para integrarse en la vida cotidiana

BELFIT Surf Method ha sido diseñado para poder realizarse desde casa y sin necesidad de gimnasio, facilitando que el entrenamiento pueda convivir con la jornada laboral y las obligaciones cotidianas.

Las sesiones parten de aproximadamente 30 minutos y evolucionan mediante la acumulación progresiva del trabajo hasta integrar entrenamientos de alrededor de 40-45 minutos en las fases finales.

El recorrido comienza con un test inicial, continúa con las ocho semanas de entrenamiento progresivo y concluye con un test final, permitiendo comparar el punto de partida con la evolución conseguida durante el programa.

El método busca así responder a una realidad frecuente entre surfistas adultos: personas que conocen el deporte y quieren progresar, pero que pasan buena parte de la semana trabajando, sentadas o con una actividad física que no siempre prepara al cuerpo para las demandas que encontrará posteriormente en el agua.

Surf como una nuevalínea dentro del universo BELFIT

El lanzamiento de Surf Method supone además la consolidación de una nuevalínea especializada dentro de BELFIT, pero no un cambio en la filosofía global de la marca.

BELFIT continuará desarrollando contenidos y programas relacionados con el entrenamiento general, la fuerza y la movilidad, así como con diferentes deportes y etapas vitales, con especial atención a cuestiones como la mujer, la menopausia, el autocuidado, el bienestar emocional y la relación entre movimiento y salud integral.

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