REDFORESTA Huelva 2026 Retos de la sanidad vegetal y la gestión fitosanitaria de los montes

Madrid, 4 de febrero de 2026.

Los días 11 y 12 de febrero de 2026, la ciudad de Huelva acogerá una nueva edición de los Seminarios REDFORESTA, una cita técnica de referencia para los profesionales del sector forestal y del medio natural, centrada en la sanidad vegetal y los tratamientos fitosanitarios.

El encuentro, que se celebrará en la Casa Colón, está organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, y se enmarca en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Un programa técnico estructurado en cuatro bloques temáticos

REDFORESTA Huelva 2026 ofrecerá un programa de alto nivel técnico, estructurado en cuatro grandes bloques que abordan los principales desafíos actuales de la gestión fitosanitaria desde una perspectiva práctica y multidisciplinar.

El Bloque 1 se centrará en el diagnóstico fitosanitario nacional y su incidencia ecosistémica, analizando el estado sanitario de las masas forestales, con especial atención a los montes andaluces, la perspectiva de los propietarios forestales y el papel de las redes de seguimiento de daños en los bosques como herramienta clave para la toma de decisiones en gestión forestal.

El Bloque 2 abordará el debilitamiento de las masas forestales y los problemas asociados, poniendo el foco tanto en ecosistemas forestales como en las áreas verdes urbanas, y en la manera en la cual factores como el cambio climático, el estrés ambiental o la presión antrópica afectan a la salud de los sistemas forestales.

En el Bloque 3, se profundizará en diversos problemas fitosanitarios, exponiendo la problemática asociada a varios patógenos actualmente muy activos, su diagnóstico y las estrategias y herramientas para la aplicación de soluciones técnicas para su control.

Por último, el Bloque 4 estará dedicado a la Seca de la Encina, uno de los problemas sanitarios más relevantes en los sistemas forestales mediterráneos. Se abordará la evolución de la enfermedad, sus causas y las nuevas líneas de investigación y gestión orientadas a mitigar su impacto en encinares, alcornocales y dehesas.

Participación institucional, científica y empresarial

El seminario contará con la participación de profesionales procedentes de organismos públicos, universidades y centros de investigación, así como de empresas y organizaciones especializadas del sector forestal.

Entre las entidades representadas se encuentran organismos de la Administración General del Estado, administraciones autonómicas, universidades, centros tecnológicos, asociaciones sectoriales y empresas vinculadas a la gestión forestal, la sanidad vegetal, la teledetección, la planificación y los tratamientos fitosanitarios, garantizando una visión amplia y aplicada de los retos del sector.

Formación, transferencia de conocimiento y colaboración

REDFORESTA Huelva 2026 está dirigido a profesionales del medio natural, personal técnico de las administraciones públicas, gestores forestales, empresas, investigadores y estudiantes, con el objetivo de impulsar la formación técnica continua, fomentar la transferencia de conocimiento y promover la colaboración entre instituciones, empresas y centros de investigación.

Además de su enfoque técnico, el seminario se plantea como un espacio para el networking profesional y el intercambio de experiencias, favoreciendo el desarrollo de soluciones prácticas y sostenibles para la gestión de los recursos forestales

Modalidades de asistencia

El evento podrá seguirse en modalidad presencial, con aforo limitado, y también en streaming, previa inscripción.

Lugar: Casa Colón, Huelva

Fechas: 11 y 12 de febrero de 2026

Inscripción gratuita: www.redforesta.com