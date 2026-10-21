El stock de vivienda bloqueada en España se dispara en pleno déficit de 750.000 inmuebles - Alejandro Miñón Lage, CEO de Grupo Brikex

(Información remitida por la empresa firmante)

Alicante, 21 de octubre de 2026.-

Un informe de Brikex advierte de que el atasco en la resolución de ejecuciones hipotecarias y ocupaciones impide la salida al mercado de decenas de miles de casas ya construidas.

- Paradoja del mercado: España necesita 750.000 viviendas (Banco de España), mientras miles de inmuebles siguen bloqueados por litigios, embargos o procesos de recuperación.

- Activos paralizados: solo en la Sareb hay unas 3.000 viviendas ocupadas en proceso de vaciado, mientras que Idealista cerró 2025 con más de 24.000 anuncios de pisos ocupados en venta (+4,6 % respecto al trimestre anterior).

- Tapón judicial: aunque las ejecuciones hipotecarias crecieron hasta un 38 % en 2026 (INE), los lanzamientos se retrasan por los nuevos trámites de mediación obligatorios.

- La solución rápida: expertos señalan la regularización y la vía del acuerdo como el camino más ágil para inyectar oferta al mercado de forma inmediata, sin esperar a la obra nueva.

ALICANTE, 19 de octubre de 2026. España se enfrenta a un grave dilema en el acceso a la vivienda: mientras el Banco de España cifra en 750.000 el déficit de nuevos inmuebles necesarios para cubrir la demanda, un volumen sustancial del parque inmobiliario ya construido permanece completamente fuera del mercado, bloqueado por ocupaciones irregulares, impagos o dilatados procedimientos judiciales.

Esta es una de las principales conclusiones del análisis del mercado inmobiliario elaborado por Grupo Brikex, firma especializada en la gestión y regularización de activos con incidencias.

El problema afecta tanto al sector público como al privado. En el ámbito institucional, la Sareb ha encargado a sus gestores la recuperación de unas 3.000 viviendas ocupadas dentro del paquete de 40.000 inmuebles que prevé traspasar a la entidad estatal Casa 47, estimando más de 2.500 recuperaciones en el primer año. Por su parte, el mercado privado refleja la misma parálisis: el portal Idealista cerró el cuarto trimestre de 2025 con 24.058 viviendas ocupadas a la venta, lo que supuso un incremento del 4,6 % respecto al trimestre anterior.

Retraso procesal y acumulación de ejecuciones

A la ocupación se suma el incremento del estrés financiero en las familias. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual aumentaron un 38,1 % en el primer trimestre de 2026 y un 27,5 % en el segundo.

Sin embargo, estos procedimientos no se están traduciendo de inmediato en salidas al mercado. Los lanzamientos judiciales cayeron un 45,4 % en el arranque del año debido a la entrada en vigor del nuevo marco legal de mediación previa (Ley Orgánica 1/2025). Un trámite que, según señalan los analistas, ha dilatado los plazos administrativos sin resolver el problema de fondo, provocando un efecto embudo en el sistema.

“España tiene un problema evidente de oferta y la edificación de nueva obra es clave, pero no es la única vía”, explica Alejandro Miñón Lage, CEO de Grupo Brikex. “Existe una gran bolsa de vivienda ya construida que está totalmente inoperativa por estar atrapada en conflictos de posesión o disputas legales. Agilizar la resolución de estos casos, priorizando siempre la vía del acuerdo, la negociación razonada y el rigor legal, es la forma más rápida y sostenible de devolver stock al mercado en el corto plazo”.

Desde el sector coinciden en que la liberación de este stock fantasma no solo aliviaría la presión sobre los precios del alquiler y la compraventa, sino que reduciría el impacto medioambiental que conlleva la edificación desde cero.

Fuentes

- Déficit de vivienda: Banco de España (Informe Anual 2025).

- Viviendas okupadas Sareb: informaciones de prensa sectorial, Expansión (07/07/2026) y Vozpópuli (19/08/2026).

- Viviendas okupadas a la venta: datos de mercado de Idealista (cuarto trimestre de 2025).

- Ejecuciones hipotecarias: Instituto Nacional de Estadística (INE), primer y segundo trimestre de 2026.

- Lanzamientos judiciales: CGPJ, análisis de impacto procesal de la LO 1/2025 (vía Electomanía).

SOBRE GRUPO BRIKEX

Grupo Brikex es un grupo empresarial español especializado en el análisis, gestión integral y regularización de activos inmobiliarios con incidencias (créditos impagados, cesiones de remate e inmuebles adjudicados de entidades financieras). La compañía se encarga de todo el ciclo de puesta a punto: desde la negociación, el saneamiento registral y la resolución del estado de ocupación, hasta la reforma y posterior puesta en el mercado de viviendas listas para habitar. Más información en brikex.com



Emisor: Alejandro Miñón Lage, CEO de Grupo Brikex

Contacto: Alejandro Miñón Lage, CEO de Grupo Brikex

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