WeGrant lanza la primera IA española para financiación pública en Europa

WeGrant en Transfiere Málaga 2026 - EQUIPO WEGRANT

(Información remitida por la empresa firmante)

WAIGRANT es el sistema de inteligencia artificial desarrollado por WeGrant para transformar la tramitación y gestión de ayudas públicas

WAIGRANT se presenta en el marco del International Innovation Programme de Transfiere que reúne a las principales administraciones públicas, universidades y centros de investigación, así como a empresas, hubs tecnológicos y redes de innovación

Madrid, 26 de febrero de 2026.

En el mayor foro europeo sobre ciencia, tecnología e innovación que se celebra en España, WeGrant presenta WAIGRANT, su sistema propio de inteligencia artificial capaz de redactar de forma integral proyectos de I+D y redefinir el acceso empresarial a la financiación pública.

Según su fundador y CEO, Francisco Estevan “Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa en el acceso a la financiación pública: más autonomía y control para las empresas y menos dependencia de intermediarios”.

Además, Estevan explica: “no sólo lanzamos nuestro primer módulo de IA generativa para ayudas, que ampliaremos a nuevos programas, también cambiamos por completo nuestra forma de trabajar. Desaparecen los buscadores y los procesos interminables: nuestra IA genera un panel personalizado para cada empresa, se actualiza a diario y conecta en un mismo entorno con entidades financieras y fondos de inversión para asegurar la operación de principio a fin”.

WAIGRANT, de la idea a la memoria técnica en minutos

WAIGRANT es el sistema de inteligencia artificial desarrollado por WeGrant para transformar la tramitación y gestión de ayudas públicas. El proceso es claro: un dashboard en tiempo real monitoriza las inversiones de la empresa, las compara con el mercado y genera predicciones. A partir de ahí, WAIGRANT calcula la probabilidad de éxito, prioriza convocatorias y redacta un borrador completo del proyecto de I+D en cuestión de minutos.

Se trata del primer módulo operativo de redacción avanzada capaz de generar una memoria técnica estructurada, sólida y coherente, lista para su validación final por un especialista.

Impacto directo: ahorro, eficiencia y crecimiento

WAIGRANT elimina los costes asociados a informes preliminares, análisis de encaje y estudios de elegibilidad. Según la compañía, esta primera versión puede reducir hasta un 30% los costes vinculados a la redacción técnica especializada.

Con este prototipo, tal y como destaca Estevan, “El consultor deja de invertir horas en redacción repetitiva y se centra en lo estratégico: el enfoque diferencial, la optimización final y la competitividad del proyecto. La IA estructura la propuesta, genera escenarios financieros y trabaja dentro del marco de elegibilidad del programa”.

WAIGRANT no sólo va a ahorrar costes directos a las empresas, también va a reducir los márgenes a éxito de la consultoría. Según Estevan: “Sí podemos anticipar qué proyectos tienen mayor probabilidad de éxito y generar distintas versiones innovadoras en minutos, no sólo aceleramos el proceso: lo hacemos más eficiente. Y esa eficiencia, inevitablemente, terminará reflejándose en los precios”.

Una tecnología que evoluciona durante 2026

El lanzamiento en Transfiere es solo el punto de partida. Durante 2026, WeGrant integrará WAIGRANT con sistemas financieros y ERPs, e incorporará la generación automática de documentación complementaria como presupuestos técnicos o informes DNSH.

El objetivo es claro: convertir WAIGRANT en el primer sistema integral europeo de ayudas públicas que conecte administraciones, empresas, entidades financieras y consultores en un mismo entorno y permita operar a escala internacional.

Elena Femenía, COO de WeGrant, ha señalado que “Llevamos más de un año construyendo una solución llamada a transformar profundamente la industria. Estamos convencidos de que vamos en la dirección correcta: reducir drásticamente los recursos que las empresas destinan a estos procesos, multiplicar sus oportunidades mediante automatización inteligente y permitirles operar a escala internacional sin fricciones. En Wegrant, 2026 será el año de nuestro gran salto global, con la incorporación de nuevos países y nuevas entidades financieras a nuestro hub de soluciones.”

Una invitación a administraciones y centros tecnológicos

WeGrant lanza una invitación abierta a las administraciones públicas, institutos tecnológicos, centros de investigación, entidades financieras que quieren ayudar a sus clientes y usuarios en sus planes de crecimiento, digitalización e internacionalización.

Entre los participantes destacan el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, centros tecnológicos agrupados en FEDIT y parques científicos de la APTE, junto a startups y empresas innovadoras nacionales e internacionales. Este ecosistema proporciona a WeGrant un escenario ideal para mostrar cómo su IA puede transformar la gestión de ayudas públicas y la innovación empresarial.

“Hemos creado un módulo específico para institutos tecnológicos, EDIHs, centros de investigación y administraciones públicas que permite digitalizar todo el flujo de trabajo a un coste mínimo, optimizar la calidad del servicio y monitorizar toda la actividad mediante IA. El resultado: más eficiencia para las entidades y un impacto directo en las empresas y autónomos que dependen de sus servicios”, explica Rosa Rodríguez, directora de Desarrollo de Negocio en WeGrant