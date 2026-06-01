Xerintel desarrolla plataforma de asignación de códigos UEFA para la final de la Conference League - Xerintel

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de junio.- La final de la UEFA Conference League 2026, disputada en Leipzig, no solo fue uno de los grandes acontecimientos deportivos del año en Europa. También supuso un importante reto tecnológico y organizativo, especialmente en todo lo relacionado con la gestión de accesos, validación de usuarios y distribución de códigos vinculados a la venta oficial de entradas.

En ese contexto, Xerintel, empresa andaluza especializada en desarrollo de software, plataformas digitales, aplicaciones móviles, integraciones e infraestructuras cloud, participó de forma destacada en la operativa tecnológica asociada a la final, desarrollando y gestionando la plataforma de códigos de acceso para la venta de entradas del evento.

La solución implantada permitió gestionar de forma segura códigos vinculados al sistema oficial de venta de entradas de UEFA, facilitando que miles de aficionados del Rayo Vallecano pudieran validar su acceso, recibir su código de manera ordenada, automatizada y trazable, y posteriormente canjearlo en los canales oficiales de UEFA para obtener su entrada.

El proyecto exigía una plataforma robusta, capaz de responder en ventanas de alta demanda y con una operativa especialmente sensible: cada código debía asignarse correctamente, cada usuario debía acceder a la fase que le correspondía y cada comunicación debía entregarse de forma fiable.

Según explicó Alberto Alcántara, CEO de Xerintel, desde el estadio de Leipzig tras completarse con éxito la operativa, el trabajo realizado supuso “una enorme satisfacción para todo el equipo”.

“Cuando participas en un proyecto vinculado a una final europea, la exigencia es máxima. Ver desde Leipzig que la plataforma funcionó correctamente, que los aficionados recibieron sus códigos y que todo el proceso se desarrolló de forma ordenada confirma el enorme trabajo técnico que hubo detrás”, señaló Alcántara.

La plataforma desarrollada por Xerintel permitió gestionar diferentes fases de acceso a la venta, segmentar perfiles de usuarios, controlar duplicidades mediante acceso único por email y coordinar la asignación de códigos dentro del circuito oficial habilitado por UEFA.

Uno de los elementos clave del proyecto fue también la gestión de comunicaciones masivas. Durante el proceso se enviaron más de 40.000 correos electrónicos, con mecanismos de control de entregabilidad, seguimiento de rebotes, reintentos automáticos y adaptación a las restricciones de distintos proveedores de correo. La operativa alcanzó una tasa de entregabilidad del 99,7%, un dato especialmente relevante en un entorno donde cada email podía ser determinante para el acceso del aficionado a su código.

“El reto no era únicamente desarrollar una plataforma, sino garantizar que todo funcionara en el momento exacto y bajo presión real. En una final europea no hay margen para improvisar. Cada validación, cada código y cada comunicación tenían que estar perfectamente coordinados”, añadió el CEO de Xerintel.

El trabajo realizado incluyó permitió gestionar de forma segura códigos vinculados al sistema oficial de venta de entradas de UEFA, la gestión segura de códigos individuales, el control antifraude, la prevención de duplicidades, la monitorización en tiempo real, el soporte operativo crítico y una arquitectura cloud preparada para soportar picos masivos de tráfico y escenarios de alta demanda.

La solución fue diseñada para mantener estabilidad, trazabilidad y continuidad de servicio durante todo el proceso, incluso en escenarios de alta concurrencia. Finalmente, la operativa tecnológica se completó con éxito, de forma segura, ordenada y sin incidencias relevantes.

Para Xerintel, el proyecto supone un nuevo hito en su trayectoria y refuerza la capacidad de las empresas tecnológicas andaluzas para participar en operaciones digitales de alcance internacional.

“Para nosotros ha sido un orgullo demostrar que desde Andalucía se puede desarrollar tecnología crítica en una final europea. Este proyecto confirma que desde Jerez se puede construir software de alto nivel, integrar sistemas complejos y responder a exigencias propias de grandes eventos internacionales”, destacó Alberto Alcántara.

La final de Leipzig dejó emoción, fútbol y miles de aficionados en las gradas tanto del Rayo Vallecano, cómo también del Crystal Palace . Pero también puso de manifiesto la importancia de la tecnología invisible que sostiene la experiencia del usuario antes incluso de llegar al estadio.

En un evento de esta dimensión, cualquier fallo en la gestión de códigos, en la entrega de comunicaciones o en la integración con el sistema oficial de venta de entradas de UEFA podría haber afectado directamente a miles de aficionados. Sin embargo, nada de eso ocurrió: la operativa tecnológica funcionó de principio a fin y permitió completar el proceso con seguridad, orden y máxima fiabilidad.

Con este proyecto, Xerintel Internet Technologies S.L. volvió a situar la ingeniería andaluza en un escenario europeo de primer nivel, aportando tecnología, capacidad de ejecución y solvencia operativa a una de las grandes citas deportivas del continente.

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