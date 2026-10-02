Uno de cada tres: Mientras Europa se electrifica, VinFast se prepara para el largo plazo.

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 2 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El mercado europeo de coches eléctricos ha avanzado más rápido de lo que esperaban incluso los analistas más optimistas. En agosto, los vehículos totalmente eléctricos representaron el 30,5 % de las ventas de coches nuevos en 16 mercados europeos clave, con 202.833 matriculaciones, un 54,2 % más que el año anterior. A principios de año, Transport & Environment había pronosticado una cuota de mercado del 23 % para los vehículos eléctricos en la UE, mientras que Rho Motion preveía alrededor del 21 % para Europa. Actualmente, casi uno de cada tres coches nuevos es totalmente eléctrico, y la movilidad eléctrica en Europa ya no es un nicho de mercado, sino la norma.

El crecimiento está liderado por los mercados más grandes de Europa. Francia alcanzó una cuota de vehículos eléctricos del 38,3 % en agosto, y Alemania del 32,5 %. El transporte público avanza aún más rápido: seis de cada diez autobuses urbanos nuevos matriculados en la UE en 2025 eran de cero emisiones, y la normativa europea exige que el 90 % de los autobuses urbanos matriculados sean de cero emisiones para 2030 y el 100 % para 2035.

A medida que el mercado se consolida, las expectativas de los compradores cambian. Como señaló Chris Heron, secretario general de E-Mobility Europe: La prioridad ahora es la certeza, acompañada de una entrega efectiva. Europa es uno de los mercados automovilísticos más competitivos y regulados del mundo, y el éxito allí depende de algo más que la competitividad del producto. Depende de la confianza, la fiabilidad y una presencia a largo plazo.

El enfoque de VinFast en Europa parte de esta realidad. La empresa ha construido su estrategia europea en torno a tres pilares: productos diseñados para las prioridades europeas, entrada en el transporte público y una presencia comercial y de servicios localizada.

Vehículos de pasajeros diseñados para conductores europeos. El VF 6 se posiciona para satisfacer las prioridades más importantes para los clientes europeos: eficiencia, diseño y accesibilidad. El VF 6 es un SUV eléctrico compacto ideal para las calles de la ciudad y los desplazamientos diarios, donde la eficiencia y la facilidad de uso son fundamentales. Para estos compradores, la accesibilidad no es un extra, sino la clave para dar el salto.

Autobuses eléctricos para las ciudades europeas. Además de los vehículos de pasajeros, VinFast se adentra en el sector del transporte público con sus autobuses eléctricos EB 8 y EB 12. El EB 12 ha obtenido la certificación europea completa, demostrando su conformidad con las estrictas normas de la región. Este hito confirma la capacidad de VinFast para ofrecer vehículos adaptados a las necesidades de la infraestructura local. Además, llega en el momento oportuno: con la normativa de la UE impulsando a las ciudades hacia flotas de autobuses totalmente libres de emisiones, los operadores de transporte público necesitan proveedores certificados y fiables, listos para operar de inmediato.

Una presencia local en la que los clientes pueden confiar. VinFast sabe que en Europa, el vehículo es solo una parte de la promesa. La empresa está desarrollando una presencia comercial local mediante alianzas con concesionarios y proveedores de servicios en toda la región. Estas alianzas garantizan que los clientes de VinFast tengan acceso a servicios de mantenimiento, asistencia y garantía que cumplen con las expectativas europeas.

Este modelo de venta minorista basado en socios es una decisión deliberada. En Europa, el servicio posventa y la fiabilidad de la marca son tan importantes como los propios vehículos. Al colaborar con socios locales consolidados, VinFast combina sus productos y tecnología con socios que ya conocen sus mercados, clientes y normativas. Para los conductores, esto significa un servicio cerca de casa. Para los operadores de flotas, significa un soporte que mantiene los vehículos en circulación. Para VinFast, significa generar confianza paso a paso en cada mercado en el que opera.

Diseñada para el largo plazo. La presencia de VinFast en Europa es un compromiso a largo plazo, no una estrategia comercial a corto plazo. Al combinar coches eléctricos competitivos, autobuses eléctricos certificados y una creciente red de servicio local, la empresa responde tanto a las necesidades de los clientes europeos como a su fidelización tras la compra.

La transición eléctrica en Europa ya está en marcha. La pregunta para conductores y ciudades ya no es si pasarse a la movilidad eléctrica, sino en qué marca pueden confiar durante los próximos años. VinFast aspira a ser esa marca: llevar vehículos eléctricos accesibles y bien diseñados a las carreteras europeas, respaldados por el servicio y la asistencia que esperan los clientes europeos.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/uno-de-cada-tres-mientras-europa-se-electrifica-vinfast-se-prepara-para-el-largo-plazo-302897094.html