La FDA aprueba las tabletas LYTGOBI® (futibatinib) de Taiho (1)

- La FDA aprueba las tabletas LYTGOBI® (futibatinib) de Taiho para el colangiocarcinoma intrahepático metastásico, localmente avanzado o no resectable previamente tratado

LYTGOBI (pronunciado "light-GOH-bee") entregó una tasa de respuesta objetiva del 42 % y una mediana de duración de la respuesta de 9,7 meses en el análisis principal del ensayo clínico fundamental.

LYTGOBI se une covalentemente a FGFR2 e inhibe la vía de señalización. Los otros inhibidores de FGFR aprobados son inhibidores competitivos de ATP reversibles.

LYTGOBI recibió previamente las designaciones de revisión prioritaria, medicamento huérfano y avance de la FDA.

PRINCETON, N.J., 3 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Taiho Oncology, Inc. y Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. anunciaron hoy que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. ha aprobado las tabletas de LYTGOBI® para el tratamiento de pacientes adultos con colangiocarcinoma intrahepático (iCCA) previamente tratado, no resectable, localmente avanzado o metastásico. ) que albergan fusiones del gen del receptor 2 del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR2) u otros reordenamientos.

Esta indicación está aprobada bajo aprobación acelerada basada en la tasa de respuesta general y la duración de la respuesta. La continuación de la aprobación para esta indicación puede depender de la verificación y descripción del beneficio clínico en un ensayo o ensayos confirmatorios.

"LYTGOBI es una terapia eficaz y bien tolerada para pacientes con CCA intrahepática que se puede tomar por vía oral", dijo Tim Whitten, presidente y consejero delegado de Taiho Oncology, Inc. "Esta aprobación es un hito importante para los pacientes y puede brindar esperanza para mejores resultados. Como alguien cuya familia se ha visto afectada por el colangiocarcinoma, soy muy consciente del impacto que esta enfermedad puede tener en el paciente y sus seres queridos".

En su conjunto, el colangiocarcinoma es un cáncer agresivo de las vías biliares y se diagnostica en aproximadamente 8000 personas cada año en EE. UU.1 Esto incluye las formas intrahepática (dentro del hígado) y extrahepática (fuera del hígado) de la enfermedad. Aproximadamente el 20 % de los pacientes diagnosticados con CCA tienen la forma intrahepática de la enfermedad.2,3 Dentro de este 20%, aproximadamente el 10-16 % de los pacientes tienen reordenamientos del gen FGFR2, incluidas fusiones, que promueven la proliferación tumoral.4,5,6, 7,8 LYTGOBI se une covalentemente a FGFR2 e inhibe la vía de señalización.9 Los otros inhibidores de FGFR aprobados son inhibidores competitivos de ATP reversibles.10,11,12

"LYTGOBI es un ejemplo clave del potencial de la medicina de precisión en iCCA y representa otro avance en el tratamiento de esta rara y desafiante enfermedad", dijo la oncóloga médica Lipika Goyal, MD, MPhil, del Centro de Cáncer del Hospital General de Massachusetts e investigadora principal del estudio fundamental que condujo a la aprobación de LYTGOBI. "Me alienta que las opciones de tratamiento continúen expandiéndose y evolucionando para esta enfermedad a través de los esfuerzos dedicados de muchos durante varios años".

La aprobación de LYTGOBI se basa en los resultados del análisis principal del ensayo FOENIX*-CCA2, un ensayo global abierto de fase 2 que evalúa a 103 pacientes con iCCA no resectable, localmente avanzado o metastásico que alberga reordenamientos del gen FGFR2, incluidas las fusiones. En este ensayo, los pacientes recibieron LYTGOBI por vía oral una vez al día en una dosis de 20 mg hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable.

El ensayo cumplió su criterio principal de valoración con una tasa de respuesta objetiva del 42 % según lo medido por una revisión central independiente. La mediana de duración de la respuesta (DOR) fue de 9,7 meses, y el 72 % de las respuestas duraron al menos seis meses. Las reacciones adversas más comunes (≥20%) fueron toxicidad en las uñas, dolor musculoesquelético, estreñimiento, diarrea, fatiga, boca seca, alopecia, estomatitis, piel seca, artralgia, disgeusia, dolor abdominal, ojo seco, náuseas, disminución del apetito, infección del tracto urinario, síndrome de eritrodisestesia palmar-plantar y vómitos.

LYTGOBI fue descubierto por la empresa matriz de Taiho Oncology, Taiho Pharmaceutical, que continúa desarrollando conjuntamente este producto para otros posibles tipos de tumores. "El grupo Taiho está trabajando como uno solo para optimizar este agente para los pacientes que están esperando", dijo Teruhiro Utsugi, director general sénior de Taiho Pharmaceutical.

Acerca de LYTGOBI

INDICACIÓN Y USO

LYTGOBI está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con colangiocarcinoma intrahepático no resectable, localmente avanzado o metastásico previamente tratado que alberga fusiones del gen del receptor 2 del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR2) u otros reordenamientos.

Esta indicación está aprobada bajo aprobación acelerada basada en la tasa de respuesta general y la duración de la respuesta. La continuación de la aprobación para esta indicación puede depender de la verificación y descripción del beneficio clínico en un ensayo o ensayos confirmatorios.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Toxicidad ocular : el desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina (RPED, por sus siglas en inglés), que puede causar síntomas como visión borrosa, ocurrió en el 9 % de 318 pacientes que recibieron LYTGOBI en los ensayos clínicos. La mediana de tiempo hasta el primer inicio de RPED fue de 40 días. Realice un examen oftalmológico completo, incluida una tomografía de coherencia óptica (OCT) de la mácula, antes de iniciar la terapia, cada 2 meses durante los primeros 6 meses y cada 3 meses a partir de entonces. Ante la aparición de síntomas visuales, derivar a los pacientes para evaluación oftalmológica urgente, con seguimiento cada 3 semanas hasta la resolución o suspensión de LYTGOBI. Suspender o reducir la dosis de LYTGOBI según lo recomendado. Ojo seco/queratitis corneal : entre los 318 pacientes que recibieron LYTGOBI en los ensayos clínicos, se presentó ojo seco en el 15 % de los pacientes. Trate a los pacientes con demulcentes oculares según sea necesario.

REACCIONES ADVERSAS

Se produjeron reacciones adversas graves en el 39 % de los pacientes que recibieron LYTGOBI y en ≥2 % de los pacientes se incluyeron pirexia, hemorragia gastrointestinal, ascitis, dolor musculoesquelético y obstrucción de las vías biliares.

en el 39 % de los pacientes que recibieron LYTGOBI y en ≥2 % de los pacientes se incluyeron pirexia, hemorragia gastrointestinal, ascitis, dolor musculoesquelético y obstrucción de las vías biliares. Las reacciones adversas más comunes (≥20 %) fueron toxicidad en las uñas, dolor musculoesquelético, estreñimiento, diarrea, fatiga, boca seca, alopecia, estomatitis, dolor abdominal, piel seca, artralgia, disgeusia, ojo seco, náuseas, disminución del apetito, infección del tracto urinario, síndrome de eritrodisestesia palmar-plantar y vómitos.

(≥20 %) fueron toxicidad en las uñas, dolor musculoesquelético, estreñimiento, diarrea, fatiga, boca seca, alopecia, estomatitis, dolor abdominal, piel seca, artralgia, disgeusia, ojo seco, náuseas, disminución del apetito, infección del tracto urinario, síndrome de eritrodisestesia palmar-plantar y vómitos. Las anormalidades de laboratorio más comunes (≥20%) fueron aumento de fosfato, aumento de creatinina, disminución de hemoglobina, aumento de glucosa, aumento de calcio, disminución de sodio, disminución de fosfato, aumento de alanina aminotransferasa, aumento de fosfatasa alcalina, disminución de linfocitos, aumento de aspartato aminotransferasa, disminución de plaquetas, aumento del tiempo de tromboplastina parcial activada, disminución de los leucocitos, disminución de la albúmina, disminución de los neutrófilos, aumento de la creatina quinasa, aumento de la bilirrubina, disminución de la glucosa, aumento del índice internacional normalizado de protrombina y disminución del potasio.

INTERACCIONES CON FÁRMACOS

Doble P-gp e inhibidores potentes de CYP3A : Evite el uso concomitante de fármacos que sean dobles P-gp e inhibidores potentes de CYP3A.

: Evite el uso concomitante de fármacos que sean dobles P-gp e inhibidores potentes de CYP3A. Inductores dobles de gp-P y de CYP3A potentes: Evite el uso concomitante de fármacos que sean inductores dobles de gp-P y de CYP3A potentes.

USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

Lactancia: debido al potencial de reacciones adversas graves de LYTGOBI en niños amamantados, aconseje a las mujeres que no amamanten durante el tratamiento y durante 1 semana después de la última dosis.

Vea la información de prescripción completa para conocer los detalles completos.

Para más información, visite http://www.LYTGOBI.com

Acerca de Taiho Oncology, Inc.

La misión de Taiho Oncology, Inc. es mejorar la vida de los pacientes con cáncer, sus familias y sus cuidadores. La compañía se especializa en el desarrollo de agentes anticancerígenos administrados por vía oral y comercializa estos medicamentos para una variedad de tipos de tumores en EE. UU. La creciente cartera de agentes anticancerígenos antimetabólicos y dirigidos selectivamente de Taiho Oncology está dirigida por una organización de desarrollo clínico de clase mundial. Taiho Oncology es una subsidiaria de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., que forma parte de Otsuka Holdings Co., Ltd. Taiho Oncology tiene su sede en Princeton, Nueva Jersey, y supervisa las operaciones europeas y canadienses de su empresa matriz, que se encuentran en Zug, Suiza. y Oakville, Ontario, Canadá.

Para más información, visite http://www.taihooncology.com

Acerca de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

Taiho Pharmaceutical, una filial de Otsuka Holdings Co., Ltd., es una compañía farmacéutica especializada impulsada por I+D con un enfoque en oncología. Taiho Pharmaceutical también tiene programas de desarrollo en alergia e inmunología, urología y productos para el cuidado de la salud. Nuestra filosofía corporativa es simple: "Nos esforzamos por mejorar la salud humana y contribuir a una sociedad enriquecida por sonrisas".

Para más información sobre Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., visite: https://www.taiho.co.jp/en/

LYTGOBI® es una marca comercial registrada de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

